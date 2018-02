"Esta ciudad ya es verniana"

Pocos embajadores tiene Vigo por el mundo como Julio Verne. El francés, el segundo escritor más traducido tras Agatha Christie, dedicó un capítulo entero de "Veinte mil leguas de viaje submarino" a los galeones hundidos en la ría, donde él mismo haría escala diez años después, en 1878. Hoy se cumplen 140 años de esta inesperada visita y con la lectura de este capítulo concluye una semana de homenajes a la figura del dramaturgo de Nantes.

"Ayer junto a esta figura se reunieron Julio Verne, el capitán Nemo y el escritor Álvaro Cunqueiro; estaban hablando de sus cosas que en verdad son nuestras porque en sus obras evocaron momentos extraordinarios de nuestra ciudad. Minutos más tarde llegó Laxeiro y se les unió. A ellos extiendo un saludo, reconocimiento que permanecerá para siempre". Con estas palabras el alcalde Abel Caballero rindió su homenaje a los literatos que ensalzaron el nombre de Vigo en sus obras, elevando el papel del dramaturgo francés en recuerdo de los 140 años de su primera visita a la urbe.

La semana dedicada al escritor galo concluyó con un acto muy especial y que resume este férreo vínculo de Verne con la que fue su casa durante al menos cuatro días en 1878: la lectura del capítulo VIII de su obra más ilustre, "Veinte mil leguas de viaje submarino". Escritores, periodistas, literatos, músicos, pintores y varios concejales fueron los encargados de poner voz a las historias del dramaturgo de Nantes sobre "la bahía de Vigo". "El Atlántico, importante mar casi ignorado de los antiguos aunque conocido de los Cartagineses [...], océano de playas sinuosas abrazan un perímetro inmenso regado por los mayores ríos del mundo. Rompía el Nautilus las aguas con su espolón después de haber caminado unas 10.000 leguas después de tres meses y medio. ¿A dónde íbamos ahora?". Así reza este primer capítulo recitado en voz del alcalde Caballero.

Tras él la historia continuó de la mano del concejal de cultura Cayetano Rodríguez y la edil de Fiestas y Turismo, Ana Laura Iglesias. Las exdiputada y docente Carme Adán, las escritoras Ledicia Costas, Iria Misa o María Xosé Queizán, el ilustrador Anxo Fariña, el director de Galaxia Francisco Castro o el pintor Antón Pulido fueron algunas de las 44 personalidades que rindieron su particular homenaje a Verne de la mejor forma posible: dando vida a su literatura. Y es que el propio regidor así lo reconocía. "Nemo no fue un personaje creativo, es una realidad y Verne no se fue, permanece aquí: pasea por sus calles, visita al Casco Vello y siempre acompañado por su fiel capitán. Vigo ya es verniano y Verne ya es Vigo", concluía el regidor.

El acto se alargó hasta pasadas las 19.00 horas de la tarde y dio por terminada la semana dedicada a Julio Verne.