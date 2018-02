La lluvia afloja y sentencia al Meco a las llamas

La lluvia no chafó el martes de Entroido en Vigo // R. Grobas

El cielo encapotado y las continuas precipitaciones durante toda la jornada obligaron a los vigueses a utilizar los paraguas como un complemento más de sus disfraces. Pese a que las condiciones meteorológicas apuntaban a la salvación del Meco, los vecinos no fueron benévolos con la figura del Entroido y la condenaron un año más a la hoguera.

Nada ni nadie pudo salvar al Meco. La lluvia se empeñó durante toda la jornada en postergar varios días su incineración, algo que sí logró en otros municipios cercanos. Pero los vigueses son de otra pasta. A las once en punto de la noche el desenlace estaba claro: la figura del Entroido debía quedar reducida a cenizas. Y así fue. Los presentes en Porta do Sol, como ya es tradición, no le concedieron el indulto y en cuestión de minutos las llamas devoraron la imagen del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, caricaturizado mientras golpea con un martillo el embalse de Eiras. Una vez consumido llegaron las felicitaciones y los abrazos.

Instantes antes de iniciarse la hoguera arrancó una comitiva desde la Praza da Constitución encabezada por la comparsa decana Os Tarteiras. El juicio popular condenó a la efigie y, tras la lectura del correspondiente edicto, fue quemada a la vista de todos. Sus cenizas pondrán hoy el broche de oro al Carnaval. A partir de las seis de la tarde la zona cero de la ciudad acogerá las exequias solemnes del Meco y una escolta recorrerá las calles del centro para rendirle un último homenaje a las fiestas. Además se entregarán los premios del desfile de comparsas del pasado sábado.

No fue el único evento que se celebró ayer en Vigo. El Concello organizó un nuevo concurso de disfraces en su sede de Praza do Rei. En esta ocasión estaban citados los mayores de 14 años y el nivel de los trajes volvió a ser muy elevado. Los participantes podían competir de manera individual o por equipos. En la primera categoría se impuso Elíseo Cabaleiro con su traje de O primo de Dinoseto. Le acompañaron en el podio el Groot de Yoel Cabaleiro -segundo- y el Espíritu Errante de Rubén Pintos -tercero-. También consiguió un accésit Patricia Gándara.

En el apartado grupal se impusieron Las Cuatro Estaciones, encabezadas por Margarita Fernández. Los otros puestos de honor fueron para Venecia y sus jardines, Los guardianes del Universo y Caribe.

La música no faltó durante el martes de Carnaval. Os Merdeiros volvieron a salir a las calles del Casco Vello para amenizar una fría tarde y en el Álvaro Cunqueiro tres profesores del Cra Mestre Manuel Garcés de Tomiño alegraron el día a los más pequeños con canciones y cuentacuentos. Además, la orquesta Compostela encabezó la verbena que hubo antes y después de la incineración del Meco.