El Sergas condiciona las vacaciones a dos mil sanitarios por falta de personal sustituto

Cuando llegan las vacaciones, el Sergas se ve cada vez con más problemas para sustituir a profesionales de ciertas especialidades. Les sucede con médicos de familia y pediatras de centros de salud, con enfermeras tanto de Primaria como de los hospitales y con las matronas del Cunqueiro. En navidades y con la mayor actividad por las habituales enfermedades respiratorias del invierno, también les pasa con urgencias, internistas, geriatras y neumólogos. Para paliar esta situación ha optado por restringir las vacaciones de estos dos mil trabajadores del área sanitaria. Les afecta, sobre todo, en Navidad. La Dirección les impide reservar vacaciones para disfrutarlas a partir del 15 de diciembre. Eso sí, podrán cogerse días de libre disposición, pero un máximo de cuatro y concentrados en una de las tres semanas en las que divide estas fiestas. Los sindicatos dudan de la legalidad de estas medidas y han puesto el tema en manos de sus abogados.

En la instrucción dictada el 31 de enero, la Gerencia del área viguesa califica de "categorías deficitarias" a estos 7 colectivos. El director de Procesos Asistenciales, Julio García Comesaña, puntualiza que se refieren a aquellos en los que se encuentran en dificultades para encontrar sustitutos en estos periodos vacacionales y no a plantillas escasas. Justifica que buscan dotarse de herramientas para poder "garantizar la asistencia".

El documento regula el régimen de vacaciones y permisos de los seis mil trabajadores del Sergas en Vigo. En general, prohibe que coincida de vacaciones más de un tercio del servicio y que la suma de ausencias -por las diferentes causas- supere el 50% "con el fin de garantizar el mantenimiento de la calidad asistencial". Para un tercio de los trabajadores, las categorías "deficitarias", las limitaciones son mayores. Tendrán que organizar su calendario para que "garanticen que una cuarta parte del personal estable aproveche las vacaciones en cada mes del periodo ordinario de junio a septiembre". El objetivo es "facilitar la sustitución de personal" ofreciendo a los reemplazos el mayor número posible de bloques de 4 meses. Cuanta más duración tenga, más atractivo será.

La más contestada por la comisión de centro es la imposibilidad de disfrutar de vacaciones a partir del 15 de diciembre "dadas las dificultades de cobertura y con motivo de la organización asistencial". Sí se podrán coger un máximo de 4 días de libre disposición en una de las tres semanas de Navidad, pero tendrán que avisarlos hasta el 15 de octubre, un mes antes que el resto de trabajadores. Tampoco se les autorizarán permisos sin sueldo ni en estas fiestas ni en verano ni en "picos de actividad".

La comisión de centro denuncia que la Dirección no se reunió con ellos para debatirlo ni para explicar puntos confusos y que no recogió en el texto ninguna de las alegaciones consensuadas entre todos los sindicatos. "Es un documento impuesto", subrayan desde CC OO. "Consideramos que no se puede acotar de esta forma las vacaciones de los trabajadores pues es un derecho que tienen y su disfrute debe de ser durante todo el año", añaden.

Sagap, en total desacuerdo con la instrucción, reprocha al Sergas que las dificultades que tiene para encontrar sustitutos "son el resultado de haber maltratado al personal durante años" con contratos "precarios". La coalición Cesm-Omega coincide en que la medida que tiene que adoptar el Sergas es "contratar más personal" estable y destacan que sí hay médicos de urgencias e internistas disponibles para incorporar a la plantilla. García Comesaña responde: "No voy a tener a la gente un año entero porque solo lo necesito de forma puntual. ¿Y si luego ese nuevo contratado quiere irse de vacaciones de Navidad? ¿Qué hago?"