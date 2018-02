La falta de acuerdo en la estiba para rebajar costes frustra los intentos por retener a MSC

Dos años y cuatro meses más sorteando las dificultades de quedarse en Galicia como el único puerto gallego con la actividad monopolizada por una mano de obra cara y rígida. Para el Puerto de Vigo, el periodo transitorio hasta la liberalización total de la estiba marcado por el real decreto de reforma de este sector debilita su competitividad frente a otros puertos que, como alertó su presidente apuntando hacia Marín y Ferrol, podría aprovechar la desventaja para arrebatarle tráficos. Son temores fundados y algunos incluso están identificados, caso de MSC. La naviera italiana se resiste a firmar un contrato que Termavi, la concesionaria de la terminal de contenedores de Vigo, lleva meses tratando de cerrar. A los responsables del recinto de Guixar les está resultando imposible seducir a una armadora que ya desde el año pasado amaga con irse al puerto de la Ría de Pontevedra.



A Enrique López Veiga también le preocupa más la próxima planificación de MSC que la de Maersk. Casi dos años después de su controvertido desembarco en Marín, la actividad actual de la danesa en Guixar confirma aquel presentimiento del presidente de que la "pujanza industrial de Vigo" retendría aquí a la naviera. Basta recorrer el recinto de Termavi para comprobar la abrumadora presencia de sus contenedores, y eso que ya solo mueve carga refrigerada. Y nada indica que valore recortar operaciones este año. La programación de rutas colgada en su web revela que durante otros cuatro meses más, hasta junio, mantendrá al menos la doble escala en Marín y en Vigo. "Otra cosa es MSC", admite Veiga.

Las mismas dudas se ciernen sobre el directamente afectado: Termavi. El concesionario de los muelles de Guixar confiaba en tener firmado ya el contrato con la armadora italiana. Después de la reducción de operaciones de Maersk en Vigo a consecuencia de trasladarlas en parte a Marín, MSC casi le iguala en volumen de contenedores al mover más del 30% del total anual de Teus, situado en el entorno de los 200.000, según cálculos de los operadores. De ahí la relevancia de cerrar un acuerdo que asegurase la permanencia de esta naviera y el motivo por el que, en octubre pasado, Termavi impulsó la propuesta presentada a la estiba para lograr una rebaja sustancial de sus costes junto a una mayor flexibilidad en la ejecución de su trabajo.

Aspiraba a un contrato de 2 a 3 años, por lo que Termavi echó toda la carne en el asador para plantearle una oferta que no pudiera rechazar. Sin embargo, todos los esfuerzos dirigidos a lograr este objetivo no han hecho más que aumentar la frustración de los responsables de la terminal. Fuentes de este recinto insisten en que el acuerdo con los estibadores es "clave" para convencer a MSC. En Termavi no pierden la esperanza y ayer, en coincidencia con presidente del Puerto, confiaban en que impere la "cordura" o de lo contrario avanzan un largo periodo de incertidumbre. "Porque todo puede pasar y todo está en el aire", alertan las mismas fuentes sugiriendo una posible pérdida de los tráficos de MSC.

La posibilidad de que esta naviera siga los pasos de Maersk transcendió en agosto del año pasado. Entonces se atribuyó este supuesto interés por operar en Marín a una ofensiva del concesionario de la terminal de este puerto, Pérez Torres. Consignatarios vigueses al tanto de estos contactos aseguran que las tarifas que la marinense ofertó a MSC eran "imposibles" de equiparar por Termavi.