Caballero se suma al baile

Sonaba por la megafonía Can't stop the feeling, de Justin Timberlake, mientras un grupo de alumnos y profesores ensayaba una coreografía y no pudo evitarlo. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras un instante de duda, se sumó al grupo y bailó como uno más la pegadiza canción.

No es la primera vez que el regidor vigués se entrega al bailoteo. En este caso estaba visitando el centro en el marco de los cursos de seguridad vial que la Policía Local imparte. También aprovechó la visita para conocer las instalaciones y el proyecto educativo, además de saludar los profesores y los alumnos.