Ni suerte ni genes: los malos hábitos causan el 40% de los tumores

Establecer un perfil de personas propensas a padecer cáncer resulta impreciso. "Cada cáncer tiene sus peculiaridades y afecta por desigual". Sin embargo muchos pacientes sobrepasan los 50, solo el 10% de los tumores van asociados a enfermedades hereditarias y un 40% de ellos dependen de factores externos.

Los avances en el diagnóstico precoz y en los tratamientos personalizados permitieron no solo aumentar las expectativas de vida de los pacientes oncológicos sino erradicar definitivamente su enfermedad. Resulta impredecible determinar un patrón o qué personas son propensas a padecer esta patología pero sí está "en nuestras manos" reducir las posibilidades de sufrirla. Y es que el 40% de los tumores obedecen a malos hábitos. "Aunque hay que tener en cuenta que tener una vida saludable no es sinónimo de no tener cáncer, en un 40% de los tumores intervienen factores externos; aquí es donde con la medicina preventiva podemos intentar disminuir este porcentaje", señala el doctor Carlos Romero Reinosa, de Oncología Médica del hospital Povisa.

"Hay un alto porcentaje de factores externos que se pueden prevenir como es el tabaquismo, alcohol, una dieta inadecuada, falta de ejercicio... están de nuestra mano modificarlos y poder disminuir el riesgo de padecer enfermedades tumorales. En España el 20% de la población sigue fumando a pesar de saber que interviene en muchos tipos de tumores o enfermedades vasculares", afirma el oncólogo, que sí hace hincapié en la importancia del factor edad. "Asociamos el cáncer a la edad porque es a partir de los 50 o 60 cuando se multiplican los diagnósticos", añade Romero.

Hospital de día

Además de buscar el tratamiento más idóneo para cada enfermedad -porque "en el cáncer no hay que generalizar, cada tumor es una enfermedad distinta y lo que funciona en uno es completamente distinto en otro"- un aspecto a tener muy en cuenta es la búsqueda de calidad de vida para el paciente. Hace año y medio, Povisa puso en marcha su hospital de día para pacientes oncológicos, un servicio que permite que las personas reciban su tratamiento sin necesidad de ingresar en el centro y que puedan volver a su casa en el mismo día, evitando así el trauma "físico y psicológico" que supone una hospitalización. "Se puede tratar cualquier tipo de cáncer y en cualquier fase, pero depende mucho también del estado clínico del paciente, en algunas situaciones te ves obligado a monitorizarlo durante 24 horas; hay tratamientos que a día de hoy todavía tenemos que hacerlos ingresados", explica el doctor Romero Reinosa. En este tiempo, fueron más de 5.000 las sesiones de quimioterapia que se administraron.

Los objetivos a corto y medio plazo en cuanto al tratamiento de esta enfermedad pasan por "ir disminuyendo las estancias hospitalarias para estos tratamientos y que pueda hacer el número de ellos de forma ambulatoria", además de intentar "cronificar la enfermedad" y trabajar sobre la "inmunoterapia": para determinados tipos de cáncer con determinados biomarcadores "podemos obtener mejores índices de supervivencia, melanomas que hace años tenían un pronóstico infausto ahora con la inmunoterapia podemos mejorar mucho su calidad de vida y supervivencia", advierte el facultativo. "Son pequeños saltitos que dentro de unos años se convierten en expectativas muy significativas", concluye el doctor Carlos Romero.