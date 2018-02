La patronal urge a Fomento una partida para los accesos de la AP-9 en Teis en sus presupuestos

La patronal de la provincia reclama al Gobierno central que incluya en sus Presupuestos Generales de este año -aún sin aprobar y que, según dejó entrever hace solo unos días Mariano Rajoy, podrían recibir luz verde del Consejo de Ministros antes de abril- una partida para los nuevos accesos de la AP-9 en Avenida de Buenos Aires y la conversión en tramo urbano de su recorrido hasta el centro de la ciudad. "Hablamos de una obra relativamente pequeña. Es más una cuestión de voluntad que del importe de obra. Los presupuestos no están aprobados, con lo que tenemos una oportunidad fantástica", apuntó ayer el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros. El representante de la patronal de la provincia considera además que esa asignación en las cuentas generales de 2018 supondría un "gesto de buena voluntad" que ayudaría a "desbloquear" el proyecto.



Cebreiros lanzó esa propuesta al Ejecutivo central el mismo día en que arrancaban las restricciones del Concello al paso de grandes camiones por Sanjurjo Badía, una calle muy empleada por los transportistas en sus viajes entre los muelles y las industrias de Teis y Chapela. De hecho, Cebreiros habló flanqueado por representantes de algunas de las principales empresas que se reparten a lo largo de esa franja de litoral: Frigalsa, FríoTeis, Frioya, Gambuza y MetalShips. Aunque no pudo acudir ningún directivo de Factorías Vulcano, el colectivo aseguró que el astillero comparte también su postura. Junto a Cebreiros estaba también el vicepresidente de la CEP y responsable de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), Javier Touza.

Los empresarios explicaron que entienden y están a favor de reorganizar el tránsito de camiones de gran tamaño por Sanjurjo Badía, pero exigen que no se realice a costa de la competitividad de la industria. "En estos momentos no existe una alternativa viable, real y sobre todo competitiva al cierre de tráfico pesado", recalcó Gonzalo López Braga, director general de Frigalsa: "Las alternativas posibles tienen todas grandes inconvenientes, bien en términos de tiempo, de peaje o de kilómetros". El colectivo recordó que, aunque hay un compromiso de Fomento de suprimir el peaje de la AP-9 entre Vigo y Redondela, de momento sigue cobrándose. Los transportistas ya han advertido en cualquier caso de que salir en Rande para ir a Teis o Chapela les supondría un rodeo, por lo que insisten en que la solución pasa por abrir accesos a la autopista en Avenida de Buenos Aires.

Hasta que no se logre esa alternativa a Sanjurjo Badía, que evite a las empresas perjuicios en tiempo de viaje, costes y kilómetros, la CEP reclama que el Concello suspenda de forma cautelar el veto de camiones o, al menos, conceda "permisos excepcionales". Cebreiros reconoció que tanto el alcalde, Abel Caballero, como los vecinos de Teis, llevan "mucho tiempo" incidiendo en la necesidad de reordenar el tráfico pesado en la zona y que el Concello ya advirtió también de forma reiterada que aplicaría las restricciones si no percibía un "gesto" de la Xunta o Fomento para la construcción de los accesos de Avenida de Buenos Aires. Pero también insistió que las perjudicadas no pueden ser las empresas.

"Posiblemente nadie pensaba que esto se fuera a hacer. Posiblemente quien tenía que oírlo no se lo creyó. Pero en ningún caso es nuestra responsabilidad", zanjó. El colectivo remarca la importancia del polo industrial -Touza recordó que al año se descargan 650 mil toneladas de pescado congelado- y urge no "lastrarlo" con más costes. Su petición principal pasa por que Concello y Fomento se "coordinen" y "colaboren". En ese sentido la CEP ofreció su propia ayuda.

El primer día de veto de camiones por Sanjurjo Badía se saldó sin incidentes. La policía solo paró a un camión que circulaba sin autorización para informarle. Caballero también concretó que el Concello ha recibió 52 peticiones de empresas, "a las que se contestará individualmente". De momento no se ha otorgado ninguna autorización y el alcalde avanza que "ninguna de las solicitudes parece acreditar" las condiciones que se exige para conceder esas excepciones. Según los datos de la CEP, muchas de las 200 empresas de transporte de la zona ya han requerido esos permisos. La entidad también apuntó que si se vieran perjudicadas empresas se sumarían al recurso del Puerto. Desde Asetranspo confirman que ayer no hubo problemas, aunque reconocen que hubo camioneros que circularon por Sanjurjo Badía.