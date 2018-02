Despedida de Balaídos al galope

A lomos de su caballo Campeón abandonó por última vez ayer Marcelino Pérez la fábrica de PSA en la que lleva media vida trabajando. Su familia ha querido rendirle su particular homenaje con motivo de su recién estrenada jubilación. Marcelino Pérez, cuenta su familia, siempre bromeaba con poder acudir a su trabajo con su fiel Campeón, y lo que a priori semejaba una quimera, sus familiares lo han convertido en realidad. "Sorprendido no, lo siguiente, es que no me lo esperaba para nada. Me encanta", afirmó gratamente entusiasmado este vigués cuando a las 22.00 y tras fichar, abandonó la planta. Sus familiares, hijos e incluso nietos también se emocionaron al ver a Marcelino tan feliz y cumplir una de sus fantasías. Un gran cartel de agradecimiento, una camiseta de recuerdo de sus amigos y una botella de cava no faltaron a la celebración.