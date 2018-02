Cuatro décadas en defensa del derecho

"Los intereses que se nos confían son trascendentales; ejercemos el derecho que garantiza el mayor de los derechos: la defensa". Equipara su profesión con un cúmulo de avatares: de la alegría al pesar, del desasosiego a la serenidad, sin embargo coincide con todos sus compañeros en definirla como "la mejor profesión del mundo". Lourdes Carballo presidió como decana de los letrados de Vigo (ICA) la festividad anual de la abogacía, donde el Colegio homenajeó a nueve colegiados que cumplen 40 años de ininterrumpido ejercicio profesional. En una Estación Marítima rebosante de personalidades del ámbito político, policial y por supuesto, jurídico, Carballo impuso la "Insignia de Oro" a los veteranos abogados María del Carmen Cornejo-Molíns, Manuel Paredes, Luis Alfonso Pereira, Javier Álvarez-Blázquez, Lorenzo Julio Velatorio, Santiago González, José Antonio Araujo, Daniel del Valle y Modesto Barcia.

Lourdes Carballo les agradeció los valores que impulsaron a lo largo de su casi medio siglo de trayectoria, valores que los avalan como personas y como juristas. "Bondad, confianza, firmeza, libertad y responsabilidad. Bajo estas premisas desempeñamos nuestro cargo, solo una relación de amor nos hace persistir en nuestro trabajo", declaró la decana del ICA Vigo.

En un acto más entrañable que protocolario, los galardonados se retrotrajeron a sus inicios, recordando sus pasos por la facultad, sus primeros despachos o sus primeros juicios. "Quién nos iba a decir cuando empezamos en la facultad que 40 años después íbamos a estar donde estamos", se preguntó una nostálgica María del Carmen Cornejo. "Tras 40 años de profesión sigo feliz por poder compartirlo con tan magníficos compañeros. He vivido la abogacía de manera maravillosa, la he tratado de servir con dignidad y colaborar para hacer una sociedad mejor y más justa", afirma Daniel del Valle Corrochano. "Ser abogado no solo es ponerse la toga, no solo es contestar a una demanda, no solo es interponer un recurso, es una filosofía de vida, un saber y un estar; es un intentar implantar labores éticos y morales a la sociedad; es, en definitiva, ser una persona de bien", argumentó Santiago González Méndez.

Agradecimientos

Además del agradecimiento a familiares y a personalidades jurídicas presentes en el acto como el juez decano Germán Serrano, la fiscal jefe del área de Vigo Susana García-Vaquero o el decano de los procuradores Manuel Castells, los homenajeados también tuvieron unas cariñosas palabras con dos abogados ya fallecidos, Carlos Enrique Borrás Sanjurjo y Antonio Viaño Conde.