El veto al tránsito de camiones por la calle Sanjurjo Badía arranca hoy sin excepciones

Sanjurjo Badía es desde hoy una calle para el paso exclusivo de coches, motos, furgonetas y camiones de pequeñas dimensiones. El Concello restringe ya desde esta mañana el acceso de transportes pesados por el céntrico barrio de Teis sin que –reconoció ayer el alcalde, Abel Caballero– se haya concedido ninguna excepción.

"Para utilizar esa vía hay que tener una autorización, los que no la tengan no podrán utilizarla, y en este momento no se renovó ni una sola", aseguró el regidor. Al anunciar su decisión de restringir el paso de grandes camiones por Sanjurjo Badía, el Concello había matizado que aplicaría "excepciones" –"una, o dos, o tres", apostilló ayer el primer edil– con todas aquellas empresas que no tuviesen ninguna alternativa y se viesen obligadas a circular por esa calle. Sin embargo, reconoce Caballero, "nadie presentó reclamaciones demostrando que era imprescindible utilizar Sanjurjo Badía, que era el criterio que dijimos".

El paso de tráfico pesado por Sanjurjo Badía está limitado ya desde 2011, cuando el Ayuntamiento empezó a exigir a los camiones que dispusiesen de un permiso especial. Ahora ha decidido endurecer las restricciones para dejar de "castigar" a los vecinos de Teis. "No hay ninguna ciudad española que deje pasar estos camiones por el centro, rompen la ciudad y son peligrosos", remarcó Caballero antes de recordar que en la zona hay dos colegios con casi 2.000 niños.

La solución para el Concello pasa por construir nuevos accesos con la AP-9 a la altura de Avenida de Buenos Aires, una infraestructura que ya ha reclamado tanto a la Xunta como a Fomento. Desde hace tiempo exige a ambas administraciones "un gesto" en esa línea, pero al no percibir ningún avance –argumenta el alcalde– ha decidido endurecer la restricción del paso de camiones por Teis. "Los vecinos no pagarán la ineficacia de la Xunta. Pedí un gesto y en los presupuestos no aparece nada", recalcaba ayer el regidor olívico: "Llevamos muchos años diciéndolo y nunca nadie tomó nota de esto".

Aunque el veto a camiones pesados, de entre 30 y 35 toneladas, empieza a aplicarse hoy, el Concello apunta que no se aplicará ningún dispositivo especial en el barrio. La vigilancia se llevará a cabo con los agentes que controlan la zona de forma habitual. El Consistorio ha decidido en cualquier caso ofrecer un margen a los transportistas, durante el que se les informará del nuevo veto, antes de empezar a aplicar sanciones a aquellos que no lo respeten. "La policía garantizará el cumplimiento de las normas. Si alguna empresa no lo hizo, está implantada en la zona y necesita usar esa calle que nos lo diga", recalcó Caballero.



Críticas del PP

El PP lamentó a su vez que los transportistas no sepan "a qué atenerse". Su portavoz municipal, Elena Muñoz, reiteró el compromiso de los populares con la entrada urbana de Teis y exigió a Caballero que envíe a la Xunta y el Ministerio de Fomento el estudio que le reclaman ambas administraciones para desatascarla. Marea advierte, por otra parte, que la decisión de restringir el tráfico de camiones por Teis no tiene ningún respaldo técnico o una ordenanza que la ampare. Ante ese escenario –advierten– la decisión podría terminar en los tribunales o con todas las sanciones que motive recurridas.

Los transportistas alertan de los efectos que tendrá la medida. El traslado de mercancías desde el puerto a Teis o Chapela –apuntan Apetamcor, ATC-Vigo y Atefrimer– podría ver cómo sus costes se triplican "en el mejor de los casos". Por esa razón urgen soluciones o que al menos se posponga el veto hasta que se libere el peaje de la AP-9 en Redondela. El Concello no ha aceptado ninguna solicitud de renovación de permiso. Tampoco denegado, dando un margen para que cualquier empresa que lo necesite pueda justificar que el paso por esa calle ?es "imprescindible".