Las principales industrias repartidas por Teis y Chapela advierten del perjuicio que tendrá las restricciones de paso de camiones por la calle Sanjurjo Badía, una medida puesta en marcha hoy por el Concello de Vigo. El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), acompañado por representantes de Frigalsa, Metalships, Gambuza, Frioteis, Frioya y el vicepresidente de la entidad y representante de los armadores, Javier Touza, alertó de que el veto dañará la competitividad de las empresas. El colectivo entiende que reordenar el tráfico en Sanjurjo Badía es una "demanda lícita", "pero no puede ir en contra de las empresas que generan actividad económica y empleo", advierte el responsable de la CEP.

"Pedimos coordinación y un acuerdo entre las administraciones implicadas", reiteró Cebreiros, quien también ofreció la colaboración de la propia CEP. El representante del tejido empresarial de la provincia recordó que la AP-9 no es una solución viable, ya que aún sigue gravada con el costoso peaje Vigo-Redondela, y pidió que se paralice el veto al paso de camiones por la calle al menos hasta que haya "una solución fiable". El colectivo se mostró además partidario de la urbanización de la entrada de la autopista y los accesos de Avenida de Buenos Aires. Como alternativa a esa "suspensión cautelar" de las restricciones, planteó también que se apliquen "excepciones". El Concello avanzó hace semanas que mantendría las autorizaciones de paso a aquellas compañías que acreditasen que tienen su sede en la zona y no tienen alternativa de paso. De momento, sin embargo, no se ha considerado ningún caso.

Cebreiros reconoce que el Concello de Vigo lleva tiempo advirtiendo de que aplicaría el veto en la zona. El responsable de la CEP recuerda también que los Presupuestos Generales del Estado aún no están aprobados, por lo que podría incluirse una partida para los accesos de Avenida de Buenos Aires. "Un gesto", reivindica Cebreiros, que permitiera desatascar la situación. "Estamos a favor de una reordenación, pero en estos momentos no hay una alternativa real, viable y competitiva al paso por Sanjurjo Badía", anotó el gerente general de Frigalsa, Gonzalo López, como portavoz del conjunto de firmas que hoy acudieron a la reunión en la sede de la CEP.