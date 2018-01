La Xunta sanciona con 21.200 euros por los análisis del agua al Concello, que recurrirá

La Xunta de Galicia sancionó con 21.200 euros al Concello tras comprobar durante una reciente inspección que en los últimos dos años hubo hasta 24 analíticas de agua realizadas por el laboratorio municipal que arrojaron un resultado de "no apta" para el consumo y que no fueron comunicadas a Sanidade. Por otro lado, la jefatura territorial de Sanidade suspendió temporalmente al laboratorio municipal para realizar controles de las muestras de agua de consumo humano hasta que no presente la correspondiente acreditación o certificación del centro. La respuesta del Concello no se hizo esperar. Poco después de recibir la noticia de que la Xunta les había abierto un expediente sancionador, el gobierno local emitió un comunicado para aclarar que "el laboratorio municipal está en las mismas condiciones que con los ejecutivos anteriores y, por lo tanto, las analíticas actuales tienen la misma validez que las que se hacían entonces". Además, anunció que recurrirá la multa.

En la investigación los técnicos del Ejecutivo autonómico detectaron 31 exámenes que calificaban el agua como "apta con no conformidad" , es decir, que sus valores estaban por encima de los niveles legales pero por debajo del límite que delimita su aptitud. "Tampoco dijeron nada", aseguró ayer el director xeral de Saúde Pública, Andrés Paz-Ares, que apuntó que el Concello no trasladó los resultados de las analíticas al Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), una plataforma que recoge datos sobre las características de los abastecimientos y la calidad del agua de consumo humano que se suministra a la población española.

En su escrito, el gobierno municipal califica la sanción como "un ataque político". "Se trata de iniciar un proceso para avalar las palabras de Núñez Feijóo difamando a esta ciudad por toda España" reza el comunicado. Además, recuerda que en las muestras estudiadas por Aqualia los resultados siempre dieron como resultado que el agua de la urbe es potable. Por último, desde Praza do Rei aseguran que la no homologación del centro estaba en conocimiento de la Xunta.

El delegado gallego en Vigo, Ignacio López-Chaves, señaló que el gobierno local "era conocedor" de dichos análisis y "los ocultó" a las autoridades sanitarias. "Los problemas detectados son en las analíticas en grifo, no en las de la red de abastecimiento, que son una obligación de la concesionaria. Las anomalías se encuentran en las que dependen del laboratorio municipal, que se ha dejado caer en los últimos tiempos", indicó López-Chaves, que calificó de "muy grave" la situación. "No son de una zona concreta de la ciudad, sino que aparecieron en Areal, A Salgueira, Cabral, Valladares, Coia o en el propio Concello", apostilló.

Quien se debe encargar de los controles de la red de abastecimiento es Aqualia, aunque las específicas en el grifo del consumidor son exclusivas del centro municipal. "Es un lugar con mucha historia, que siempre trabajó muy bien y que me consta que ya ha iniciado la tramitación de la certificación" aseguró Paz-Ares, que vertió las culpas del mal estado del agua contra otra instalación. "El problema llega por un fallo estructural en la potabilizadora, que se quedó obsoleta y que ahora mismo no tiene capacidad de asumir un esfuerzo extra. Por ello, si en la red tenemos agua de baja calidad lo normal es que en las casas sea todavía peor", añadió.

Por último, desde Praza do Rei se preguntan por qué la Xunta pasó de 11 controles en diciembre de 2016 a 772 tan solo doce meses después y denuncian que los únicos resultados anómalos aparecieron en algún centro educativo autonómico.