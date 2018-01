El parque Recaré encara su reactivación urbanística con todo el suelo reservado

El Pleno incluye hoy en el orden del día la aprobación del estudio específico del ámbito de Recaré que permitirá desarrollar un parque comercial en los dos próximos años sorteando la anulación del Plan Xeral de 2008. PSOE y PP respaldaron la ordenación provisional en la última Gerencia de Urbanismo y es de esperar que esta mañana refrenden su apoyo a un proyecto impulsado por una promotora que pertenece a Eroski y que pretende inyectar 45 millones de euros para desarrollar 70.980 m2 de suelo en la zona de Bembrive. El interés general de la actuación se justifica en parte por la oportunidad que representa de acoger nuevas actividades económicas y crear empleo en la ciudad y buena muestra del interés generado es que antes incluso de iniciarse su tramitación urbanística ante la Consellería de Medio Ambiente, ya tiene comercializado el 100% del suelo.

Así lo ratificaban ayer fuentes próximas al complejo, que será ocupado por cuatro grandes firmas, una de ellas con la presencia de dos marcas diferenciadas pertenecientes a un mismo grupo. Según pudo saber FARO, el operador que menos espacio ha reservado abrirá una tienda de 6.000 m2, mientras que una empresa de bricolaje tiene apalabrados alrededor de 13.000 m2. Alimentación, deportes y componentes electrónicos serán otros de los sectores con presencia garantizada en el que será el mayor complejo comercial de Vigo, superando la superficie de Gran Vía.

La ocupación está asegurada y la firma de los contratos entre la promotora Recaré S. L. y los operadores estaba solo pendiente de la aprobación hoy del instrumento urbanístico que permite ordenar este inmenso ámbito en sustitución de los usos hoteleros y residenciales previstos en el planeamiento de 1993 ahora en vigor y que se entiende que "no responde a la realidad urbanística actual en este ámbito".

Además del desarrollo de 95.000 m2 de uso terciario, el proyecto incorpora 15.075 m2 de zonas verdes y un paso elevado sobre la autovía para mejorar las conexiones en una zona de la ciudad partida en dos por la A-55. El complejo dispondrá además de dos accesos por su parte frontal y tres por la trasera. La promotora proyecta construir unas 1.500 plazas privativas y otras 200 públicas que se distribuirán en superficie y el sótano.

El estudio específico se aprueba por iniciativa de los propietarios del suelo, que adquirieron los terrenos ya en 2006 realizando un desembolso de 55 millones de euros. Su intención es iniciar las obras entre diciembre de este año y marzo de 2019 para ejecutar el recinto en año y medio y abrir sus puertas en la segunda mitad del año 2020. Para cumplir con este ajustado calendario, tras la aprobación hoy del estudio específico, el texto se remitirá de nuevo a la Consellería de Medio Ambiente para iniciar el trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada, que podría completarse en el plazo de dos meses, antes de publicarse en el DOG, regresar a Vigo para someterse a su aprobación inicial, exponerse al público y tras resolver las posibles alegaciones, proceder a la aprobación definitiva de la ordenación provisional de Recaré al amparo de la Ley 2/2017 de medidas fiscales, administrativas y de ordenación como ya se hizo para la ampliación del Ifevi o de PSA en Balaídos.

El Concello y la Xunta coinciden en que está justificado el interés general en el desarrollo del ámbito, por lo que se permite el establecimiento de medidas provisionales de ordenación urbanística por varias razones, como tratarse de un espacio para el desarrollo de actividades económicas y de transformación de un área de suelo urbano no consolidado para la ejecución de una gran área comercial. También afecta a elementos fundamentales de la estructura general y orgánica del territorio, como son dos viales: carretera Recaré-A55 y Segade-carretera Recaré.

La aprobación del estudio se produce pocos días después de que el Consorcio de la Zona Franca anunciara el desembarco en Porto do Molle de Burger King, Leroy Merlin-AKI, Worten, Norauto, Decathlon y Lidl en una nueva zona comercial que los promotores de Recaré consideran una "alianza" y no un competidor en cuanto supone atraer inversiones y público a una misma zona al tiempo que las marcas optan por distintas estrategias en grandes entornos urbanos como Vigo y zonas menos pobladas que sirven de complemento para captar nuevos clientes. "No hay incompatibilidad", subrayan estas mismas fuentes que prevén que el convenio con el Concello se firme la primera semana de febrero y, justo a continuación, los contratos con cada uno de los operadores interesados en Bembrive.