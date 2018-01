Los vecinos de Teis y Chapela reivindican como urbano el tramo de la AP-9 hasta Torres de Padín

La decisión del Ministerio de Fomento de retirar el peaje de la AP-9 entre Vigo y Redondela no calma los ánimos de los vecinos de Teis y Chapela. Ambos colectivos vecinales volvieron a salir ayer a la calle al considerar insuficiente el anuncio de la eliminación del gravamen, exigiendo que se concrete de manera "inmediata" los plazos para que la medida entre en vigor. Pero sus reivindicaciones tampoco se quedarán ahí. Los colectivos vecinales de Teis y Chapela destacaron la supresión del peaje hasta Rande como una "decisión positiva", pero no dejan en el olvido otras demandas también importantes como la conversión de la autopista en tramo urbano desde el centro de la ciudad hasta Torres de Padín o la imprescindible instalación de barreras acústicas para mejorar la calidad de vida de todos los residentes junto a la AP-9. "La lucha debe continuar porque hasta ahora solo ganamos una batalla, pero no la guerra. Esto nos deja claro que sin presión social no habríamos conseguido nada, por lo que seguiremos en la calle hasta lograr todas nuestras demandas", destacó el presidente de la asociación de vecinos de Teis, Anxo Iglesias.

La protesta, que reunió a unas 400 personas ante el centro de salud de Chapela, interrumpió el tráfico en la Avenida de Redondela durante casi media hora con gritos reivindicativos como "Menos hormigón y más vegetación", "Mucho destrozar y poco reparar" o "Solo protestando, vamos solucionando". La movilización causó importantes retenciones de vehículos en la zona, al tratarse una de las principales vías de comunicación entre Vigo y Redondela en una hora punta de tráfico.

Enlaces de otras ciudades

Los colectivos convocantes leyeron un manifiesto y justificaron sus demandas con una proyección de imágenes sobre la fachada del centro de salud en la que fueron enumerando los distintos enlaces a la AP-9 que disfrutan en ciudades como Santiago, A Coruña y Ferrol, donde la autopista actúa como circunvalación, una comparativa que contrasta con la situación en Vigo. "Pedimos el mismo trato con la apertura de accesos y salidas tanto en la Avenida de Buenos Aires como en Torres de Padín, unas actuaciones que aliviarían de manera significativa el tráfico en el barrio de Teis y en Chapela", señaló Iglesias.

Los colectivos movilizados también se mostraron en contra de que el peaje de Redondela se libere a cargo de las tarifas generales en toda la AP-9. "Rechazamos que lo paguen el resto de los que circulan por la autopista porque es una vía que vertebra el país y nosotros también la usamos. El Gobierno debería asumirlo de sus presupuestos", remarcado el dirigente vecinal de Teis.

A través de las imágenes del proyector, los manifestantes también denunciaron la situación actual en la que se encuentran los viales de la parroquia redondelana en ambas márgenes de la autopista tras las obras de ampliación de los carriles, para los que reclamaron que se inicien cuanto antes las obras de reposición. En este punto intervino el presidente de la asociación de vecinos de Chapela, Marcial Pérez: "Queremos una humanización digna, que no se limite solo a construir aceras y asfalto. Pedimos unas calles más amables con el peatón, con zonas verdes y espacios ajardinados para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos".

Pérez también criticó que la comisión de seguimiento de las obras de la autopista lleve casi un año sin reunirse a pesar de demandarlo en varias ocasiones, "y ahora que convocamos una protesta la convocan para la próxima semana, cuando las obras ya han concluido".

La protesta contó con la presencia de los ediles y representantes de los grupos políticos de la oposición de Redondela: PSOE, AER y BNG.