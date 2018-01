La Universidad de Vigo suma un voraz y útil inquilino

Una publicación compartida de FARO DE VIGO (@farodevigo) el Ene 25, 2018 at 5:55 PST

El campus de As Lagoas-Marcosende suma un voraz y eficiente inquilino en la lucha contra las especies invasoras. La Oficina de Medio Ambiente (OMA) de la Universidad de Vigo acaba de confirmar la presencia de una nutria en el estanque de la Facultad de Filología y Traducción cuya dieta incluye cangrejos rojos americanos, una especie exótica responsable de la caída de la población de sapos.El mustélido se ha sumado a los esfuerzos de la institución por erradicar estos crustáceos y los técnicos de la OMA también sospechan que el nuevo residente está detrás de la desaparición de las carpas de la laguna de la Facultad de Económicas, otra de las especies invasoras que llegó al campus probablemente desde algún acuario particular. "Nos presta ayuda en este sentido", reconoce Sergio Ramos."El año pasado pensábamos que podría haber nutrias porque observamos algunas huellas, pero ahora ya lo confirmamos al ver el animal", destaca este técnico superior de la OMA. Según el experto, el ejemplar podría haber abandonado el campus por la sequía y regresado tras las intensas precipitaciones de las últimas semanas.En todo caso, la presencia en la Universidad de la nutria, que podría provenir de los alrededores del río Zamáns, es un indicativo de la buena salud ambiental del campus. "Ojalá vengan más y no nos quedemos solo con una muestra de este carnívoro", expresa Ramos.