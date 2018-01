Fomento cede a la presión social y suprimirá por fin el peaje de la autopista en Redondela

La AP-9 se liberará de uno de sus peajes más anacrónicos casi cuatro décadas después de la puesta en marcha del tramo entre Pontevedra y Vigo. Fomento aceptó ayer la propuesta de la Xunta de eliminar el canon situado en Redondela, una costosa tasa que desde hace cuarenta años grava el uso de un vial que en la práctica funciona como circunvalación urbana y juega un papel clave para el tráfico portuario. Tras una comisión de seguimiento de la AP-9 celebrada en Madrid entre Xunta y ministerio, el departamento de Íñigo de la Serna anunció que negociará con Audasa el fin de ese gravamen.

Para acabar con el peaje el ministerio lo repercutirá en el resto de la AP-9. "La idea es que se financie con cargo a la tarifa general que se abona en la autopista, lo que requiere estudiar qué impacto tendría en la tarifa por la circulación global", anotó el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar. El alto cargo del ministerio avanzó que ahora deberán estudiar cómo implantar la medida y sus tiempos, que no concretó. Solo deslizó que la compensación a través del resto de la AP-9 será "progresiva" y "a lo largo de determinado tiempo".

Desde la Xunta aseguraban ayer por la tarde que su planteamiento inicial era eliminar el canon sin encarecer el resto de peajes, es decir, que el coste no lo asumieran los conductores, sino Fomento o Audasa. En cualquier caso asumen que la fórmula realmente "viable" para conseguir la gratuidad en Redondela es la aceptada por Fomento. Durante una visita a Galicia, en diciembre, el propio De la Serna ya rechazaba costear el peaje con fondos públicas. Al día siguiente, Feijóo abría la puerta a "repercutir" en la AP-9 la posible bonificación.

Las estimaciones iniciales de la Xunta concluirían que el aumento de tarifas para compensar la gratuidad del tramo Vigo-Redondela podría ser progresivo durante un número reducido de años. También aseguran que el impacto sería moderado, por debajo del IPC.

Ayer acudió a la comisión en Madrid la Conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, quien destacó la "voluntad" de Fomento para negociar con Audasa "la fórmula más viable". El Ejecutivo central confirmó además su "compromiso" de que las "obras de ampliación y mejora" en la AP-9 se financien con los Presupuestos del Estado, no encareciendo peajes, fórmula con la que se costeó el refuerzo de Rande o los accesos de Santiago.

Durante la comisión se avanzó además que "en las próximas semanas" se cerrará el proyecto detallado de los accesos de la intermodal de Vigo, una medida -apuntan desde San Caetano- que permitirá continuar con los trámites urbanísticos y firmar el convenio de financiación. Sobre la remodelación de los accesos en Avenida de Buenos Aires, Fomento insistió en la necesidad de que el Concello defina su propuesta. Por esa razón el departamento de De la Serna detallará al Gobierno local los requisitos técnicos que debe presentar.

Entre otros anuncios, el Gobierno destacó la licitación de los trabajos del nuevo colegio de Chapela. En total las obras complementarias a la ampliación de la AP-9 sumarán 11 millones. En Santiago, el ministerio inició también los trámites para expropiar el suelo necesario para el enlace orbital.

La liberación del peaje entre Vigo y Redondela es una exigencia antigua y unánime. La han reclamado vecinos y empresarios, que advierten del daño que ocasiona a la competitividad del área y puerto. El vial enlaza los muelles con las industrias de Teis y Chapela. Es además el único tramo de la AP-9 que funciona como circunvalación urbana y sigue gravado con peaje y de los más caros de España.

"Es una decisión muy bienvenida", valoró el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga. Desde que el Círculo de Empresarios de Galicia presentó hace más de un año su proyecto de liberalización de este tramo, Veiga se sumó a la propuesta. Recuerda además que era de una de las demandas formuladas de manera insistente por la comunidad portuaria en las reuniones de trabajo del Crecimiento Azul ( Blue Growth). Por tanto está convencido de que la medida "resultará muy beneficiosa para la competitividad del Puerto".

Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), comparte la valoración "muy positiva" de López Veiga. "Se trata de una medida de justicia que llevamos años reclamando", incide Cebreiros, quien precisa que el beneficio "no solo redundará en el Puerto". Aparte de que "todo aquello que es bueno para el Puerto lo es también para la competitividad de las empresas", considera que "beneficiará a todo el territorio y la ciudadanía".

Ahora solo falta saber cuándo entrará en vigor la ya comprometida gratuidad. "Claro que urgimos plazos porque parece que los tiempos en Galicia no corren a la misma velocidad que en otras zonas de España. Cuando pedimos la conexión del Corredor Atlántico nos piden tiempo mientras vemos que Zaragoza lo van a tener", razona. Por eso pide que la liberalización "no se eternice": "Es un elemento crítico para la competitividad".

Ramón Alonso, presidente de Asetranspo -la patronal del transporte en la provincia-, es tajante: "No es la solución completa, sino una pequeña ayuda al menos para nuestro colectivo, pero sobre todo es de justicia". Entiende que la situación actual representa un "agravio" en comparación a la gratuidad que disfrutan los conductores que se dirigen hacia el Morrazo: "Si pasas por el puente te sale gratis y si no lo pasas, pagas. Es un sinsentido". A esta "discriminación" que sufre Vigo, Alonso suma el que en la actualidad la bonificación en un 50% para los trayectos de ida y vuelta en el mismo día solo se aplica a turismos y no a camiones.

Alonso también rebaja el posible beneficio para las empresas. Asegura que "las más favorecidas" serán aquellas establecidas en el entorno del puente, como el cargadero de granito, los frigoríficos de Vieirasa y el estacionamiento de contenedores que construyó allí el puerto, "pero a quien más beneficiará será al turismo". Con todo, el portavoz de los transportistas resalta que su valoración "no puede ser más positiva, aunque incompleta porque faltaría por comprometer la conexión con la autopista", en referencia a los accesos por Buenos Aires. "Después de que el Concello extendiese la prohibición al tráfico pesado a Julián Estévez, a partir del 2 de febrero la situación se complicará. Me pregunto qué pasará con otras empresas de la zona, como Vulcano y el movimiento de contenedores de Adif. Tras la liberalización hay que conseguir esa conexión con Buenos Aires para quedar todos contentos", afirmó.

El alcalde de Redondela, Javier Bas, valoró como "muy positivo" el anuncio de la próxima liberación del peaje de la AP-9: "Se pone fin a una injusticia y a una reivindicación histórica". Para el regidor del PP, el próximo levantamiento de las barreras en la salida de Cabanas-Rande "es una muestra de cómo se consiguen resultados cuando todo el mundo va de la mano".

El regidor recordó que la demanda de retirar el peaje de Redondela "fue un proceso largo" y destacó la "implicación" del presidente Alberto Núñez Feijóo y la conselleira Vázquez. "Ellos le dieron el rumbo para resolverla", subrayó Bas: "En Fomento vieron a las personas, más que los mapas".

El PP de Vigo destacaba también la decisión de Fomento. "Siempre hemos defendido la necesidad de esta actuación como fundamental para mejorar la competitividad de las empresas y para las economías familiares y por eso también nos satisface especialmente que hayan sido dos gobiernos del PP los que hayan entendido su importancia", anotaba ayer su portavoz municipal, Elena Muñoz. Desde Marea se denunciaba a través de un comunicado que la supresión del peaje en Redondela "sirva para encubrir otra subida" de los gravámenes, que estiman en un 1%.





