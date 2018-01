El Concello extiende a Julián Estévez el veto a los camiones y estudia prohibir que aparquen

El gobierno local quiere liberar por completo Teis del tráfico pesado. Al alcalde de Vigo no le es suficiente el compromiso asumido este fin de semana por la Xunta de que planteará hoy al Ministerio de Fomento la supresión del peaje entre Vigo y Redondela para convertir el tramo final de la AP-9 en una circunvalación gratuita. Abel Caballero no está dispuesto a conceder prórrogas y ayer anunció que la retirada de alrededor de 800 permisos a camiones que antes circulaban por Sanjurjo Badía se mantiene para el día 2 de febrero. De forma complementaria, anunció la extensión de este veto a la calle Julián Estévez en "los próximos meses". La Gerencia de Urbanismo clausuró a final de año un almacén de contenedores que llevaba unos meses funcionando en Guixar y ha notificado al depósito de Progeco que lleva más de una década operando en el barrio el inicio de un expediente sancionador que ha llevado a la firma a buscar terrenos para ubicarse en el puerto.

"La paciencia de Vigo se agotó y no voy a permitir que los vecinos de Teis sigan pagando la ineficiencia y el sectarismo de Feijóo al negarse a acometer unos accesos a la autopista desde Buenos Aires que son su competencia exclusiva". De esta forma justificó ayer el regidor el mantenimiento de la fecha para cerrar el paso a los tráileres por Sanjurjo Badía y su decisión de impedir que ocupen la calle de abajo paralela al recinto portuario. El Concello abrió una investigación al depósito de Progeco y para evitar cualquier dilación en su traslado ayer reiteró de forma pública que "los camiones tienen los días contados en el barrio de Teis". El gobierno local quiere "convertir Julián Estévez en una vía urbana" y para ello estudia además prohibir el aparcamiento de las cabezas tractoras y de los remolques por las noches. "No pueden estar en el centro de la ciudad", insisten desde Praza do Rei.

Caballero rechaza aplazar las restricciones anunciadas al no advertir ningún compromiso por parte de la Xunta para transformar en urbano el tramo de entrada a la ciudad por la AP-9 que permitiría canalizar el tráfico pesado por la autopista sin coste para los transportistas y sin "machacar" con suciedad y ruidos a los vecinos de Teis. El Concello mantiene que en 10 días desaparecerán los camiones del barrio y exige a la Xunta y al Ministerio de Fomento "una solución estable" y que se "tomen en serio" la ejecución de las dos rotondas para acceder a la autopista desde la avenida de Buenos Aires.

La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, ofreció el pasado viernes cofinanciar la conversión en vial urbano de la autopista siempre que sea el ayuntamiento el que se encargue de redactar un proyecto técnico completo para poder evaluarlo en la comisión de seguimiento de la AP-9. La responsable autonómica avanzó ayer que en la reunión que hoy mantendrá en Madrid con el secretario de Estado de Infraestructuras se volverá a tratar el caso de Teis "con la misma intensidad que hace un año" desde el convencimiento de que se trata de "una actuación de competencia municipal". "Es responsabilidad del Concello y del Ministerio de Fomento y no podemos invadir competencias", volvió a justificar respecto a la negativa de la Xunta a asumir la redacción del proyecto.

Del lado contrario las posiciones tampoco se mueven y el alcalde reiteró ayer que incurriría en una ilegalidad si redactase ese diseño. "En A Coruña y Santiago la Xunta aplica el gratis total y en Vigo solo ponen obstáculos y nos piden que redactemos el proyecto y que lo confinanciemos", denunció.