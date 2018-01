Decenas de familias llevan un mes sin pediatra tras el cambio forzoso de Coia a Navia

La jubilación de una de las pediatras del centro de salud de Coia, el pasado 21 de diciembre, obligará a un millar de pacientes a trasladarse a las instalaciones de Navia, en las que una nueva facultativa será la que herede el cupo procedente de la primera. El cambio al que obliga la nueva situación se agrava por la circunstancia de que muchas de esas familias afectadas, al menos varias decenas, esperan desde entonces a que se les asigne una doctora y por problemas que el Sergas atribuye al proceso informático derivado del traslado, hoy por hoy sus hijos no están adscritos a ninguno de los dos centros por lo que no pueden recibir asistencia médica ni en Coia ni en Navia y desde ambos ambulatorios se les remite al Cunqueiro.

La voz de alarma la dio una de las madres afectadas, Diana Delgado, que a finales de diciembre acudió al centro de salud de Coia a pasar la revisión de su hijo de nueve meses de edad y supo entonces que su pediatra se había jubilado y que a partir de entonces sus hijos pasarían a ser atendidos en Navia. "Sin informarnos nos cambian de centro de salud en contra de nuestra voluntad y lo que me dicen es que me van a enviar una carta desde el Sergas que todavía no me ha llegado", explica esta madre, que esta semana acudió de nuevo al ambulatorio con su hijo por una gastroenteritis. "Como no recibí la carta intuí que mi centro de salud seguía siendo Coia pero la aplicación informática no me dejaba pedir citas así que acudí de urgencia porque el niño llevaba dos días mal pero tampoco me parecía tan grave como para acudir al Cunqueiro", añade. Una vez allí, le dicen que ya no le corresponde ese centro de salud y que vaya a Navia, pero como tampoco le cogían el teléfono decidió finalmente llevarse al niño a casa. También esta semana llamó para pedir cita para su hijo mayor, esta vez a Navia, y fue cuando le comunicaron por teléfono que todavía no tenía adscrito un pediatra y que en todo caso acudiese de urgencia. "Al llegar allí mi marido con el niño le dicen que tampoco lo pueden atender porque aún no pertenece a ese centro de salud", prosigue Diana, cuya situación es compartida por varias decenas de familias viguesas.

"Lo último que nos han dicho es que la pediatra nueva que nos han asignado todavía no ha llegado y que por eso no nos han podido atender", explica esta afectada, que añade que le han comunicado que no podrá solicitar de nuevo el cambio a Coia hasta el mes de abril. "Es decir, no pertenecemos a Coia pero tampoco a Navia y lo único que nos dicen es que si necesitamos algo que vayamos al Cunqueiro", lamenta.

Por su parte, fuentes de la dirección del área sanitaria de Vigo aseguraron que desde el 8 de enero hay un pediatra nuevo en el ambulatorio de Navia y atribuyeron los problemas denunciados al complejo proceso informático derivado del proceso y a fallos en la información que se está transmitiendo pero insistieron en que todos los niños derivados desde Coia por la jubilación de la pediatra "pueden y deben ser atendidos en Navia".

Así, precisaron que sabían que los trámites paralelos que implica el traslado de los pacientes de un centro a otro y que afectan a las agendas informáticas se prolongarían durante un par de semanas de enero y que por ese motivo se decidió habilitar un sistema alternativo más manual, denominado agenda de sala, para incluir a todos los niños que llegasen al centro de salud y evitar que ocurriese lo que finalmente ha ocurrido y es que los pacientes se quedasen sin atención. "Está claro que hubo un problema y el lunes revisaremos lo ocurrido para paliar y corregir la situación porque el pediatra se sustituyó en Navia y la instrucción fue que se trasladasen los niños allí y es evidente que tienen y deben ser revisados en ese centro de salud, no derivados al Cunqueiro", insistieron las mismas fuentes, que pidieron "disculpas" a las familias por lo ocurrido y asegurar que "la situación se resolverá lo antes posible".