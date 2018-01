La Xunta está dispuesta a cofinanciar el enlace de la AP-9 pero reclama el proyecto al Concello

La Xunta coincide con el Concello en la necesidad apremiante del enlace entre la Avenida de Buenos Aires y la AP-9 y se mostró dispuesta a "colaborar" y "cofinanciar" la obra pero reclamó de nuevo al alcalde que le entregue previamente un proyecto técnico "serio" en lugar de utilizar el "chantaje" que, a juicio de la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, supone el cierre al tráfico pesado de Sanjurjo Badía a partir del próximo 2 de febrero.

"Las casas hay que empezarlas por los cimientos, no por el tejado", instó Vázquez, que reclamó a Abel Caballero que redacte el documento técnico viable de la actuación que, subrayó, "tiene carácter eminentemente urbanístico y local" y al respecto recordó que dicho proyecto se contemplaba tanto en el anulado Plan Xeral de 2008 como en el Plan de Mobilidade municipal redactado en 2014.

Tras aseverar que su administración no puede "invadir competencias locales", fue la propia conselleira quien indicó que el proyecto es el paso necesario para "avanzar" y que la Xunta pueda "financiar" esa obra. Preguntada sobre esa declaración de intenciones, insistió en que "por supuesto que sí, ya lo hemos manifestado, lo que necesitamos para cofinanciar algo y apoyar algo económicamente es saber cuánto cuesta y cómo es el diseño y si resuelve el problema o no pero no tenemos ese documento, solo un bosquejo redactado por terceros", dijo Vázquez, que se mostró dispuesta a mantener con Caballero "todas las reuniones que hagan falta".

Hasta ahora la Xunta se había limitado a ofrecer su "colaboración" pero no había concretado expresamente su intención de "cofinanciar" el enlace, ni siquiera esta semana en la reunión entre el vicepresidente Alfonso Rueda y la asociación de transportistas. De hecho, la propia Vázquez también alegaba este miércoles en la Cadena SER que la conexión por Buenos Aires es un proyecto "incompatible" con la vía verde con la que el gobierno local prevé aprovechar el viejo trazado ferroviario en Teis. "Me sorprende que se anuncien actuaciones incompatibles", afirmó entonces.

A este respecto, Abel Caballero zanjaba ayer que esa supuesta incompatibilidad es una "simpleza". "El cinturón verde tiene una maravillosa vida por delante y Feijóo se tiene que encargar de la conexión de Buenos Aires con la autopista, que es un clamor. Que no se preocupe que de eso ya me preocupo yo. Que hable de lo que tiene que pagar", manifestó el alcalde en una rueda de prensa, en la que criticó de nuevo la inversión de 12 millones de euros realizada por el Gobierno gallego en el túnel de O Parrote de A Coruña o los 30 millones de inversión previstos por Fomento para los enlaces de la AP-9 en Santiago.

En su visita a Vigo para presentar un proyecto para reducir la siniestralidad en la PO-552, la conselleira de Infraestructuras también aludió a la obra de O Parrote subrayando que "fue el Concello de A Coruña quien diseñó y proyectó el túnel". Al respecto de las obras en Santiago, precisó que competen a Fomento y que la Xunta "no participó ni participará en la financiación".

Consciente de que iba a ser interrogada por los periodistas por el bloqueo del proyecto, Vázquez llegó con los deberes hechos y, de hecho, facilitó a los medios de comunicación un dossier con la postura del Gobierno gallego al respecto de la conversión en vía urbana de la AP-9 a su paso por Vigo y las consecuencias de la decisión "unilateral" y "sin una alternativa" del regidor vigués de restringir el paso de camiones de gran tonelaje por este vial. La supresión de las autorizaciones a 800 camiones -entre 200 y 300 cada día- que pueden circular por Sanjurjo Badía supondrá un recorrido adicional, precisó la conselleira, de 11,7 kilómetros y un tiempo a mayores de 30 minutos con un grave perjuicio para el Puerto de Vigo, cuyo presidente, Enrique López Veiga, ya solicitó al Concello que pospusiese esa decisión.

Del mismo modo, también ayer el presidente del Círculo de Empresarios, Juan Güell, solicitó al Concello un aplazamiento de la restricción ya que dicha medida no solo implicará un incremento de los costes económicos sino que "no se descarta que provoque pérdidas de tráfico para el puerto de Vigo". Así se lo trasladó a Güell el presidente del Foro de Logística y de Transporte del Círculo, Francisco Izquierdo, quien apuesta por "armonizar soluciones para satisfacer a todas las partes".

"Resulta evidente que las consecuencias de la restricción total serían sufridas por un sector que, desde hace casi una década, viene solicitando a las distintas administraciones solución a la dispersión de las instalaciones portuarias, que ya penaliza el normal funcionamiento de las empresas del transporte y supone un gravamen que afecta a su competitividad", explica. El foro, integrado por asociaciones del sector de la logística y el transporte, se reunió este miércoles y a través del Círculo de Empresarios se solicitó al alcalde que los reciba "para abordar esta cuestión y analizar cómo podemos cooperar".

El aplazamiento de la medida prevista para el 2 de febrero tendría como objeto, señala, "intentar apurar una solución que bien podría ser la que está en manos de las administraciones: la conversión en vial urbano del último tramo de la AP-9 y la adaptación del nudo de la avenida de Buenos Aires".





