Ana Molés: "Podemos superar los 2 millones de viajeros; Vigo no tiene techo"

La nueva directora del aeropuerto -que acaba de cumplir cien días en el cargo- confía en el potencial de Peinador, que ve capaz de superar los dos millones de pasajeros; apuesta por los "servicios de calidad" para atraer a nuevas aerolíneas y opina que antes de intentar especializar las terminales gallegas hay que conocer qué quieren los ciudadanos y los turistas. Ana Molés (Castellón, 1982) ya se siente en Vigo "como en casa" y pone buena nota al aeropuerto: 7,5.

- ¿Han sido suficientes cien días para tomar tierra? ¿Ya se siente viguesa?

-Sí, estoy perfectamente instalada, con mi familia. Ésta ya es nuestra casa. ¿Han sido suficientes cien días? Un aeropuerto tiene tantas cosas que ni cien días ni mil. Todos los aeropuertos son muy similares. Vengo de Sabadell, que se dedica a la aviación general, pero el funcionamiento es el mismo. Allí había muchos pilotos y aquí, pasajeros.

- Puntúe la terminal, del 1 al 10.

-Por lo que me he encontrado al llegar, un 7,5.

- ¿Qué es lo mejor, y lo peor?

-Lo mejor, lo consolidado que está el equipo. Hay gente muy responsable, comprometida.

- Y lo peor.

-Lo tengo cruzado desde el primer día: el acceso al parking. No me gusta. Lo vamos a cambiar de forma que cualquier persona que venga por primera vez no le genere incertidumbre. Es solucionable.

- Peinador vuelve a ser un aeropuerto "millonario". ¿Volverá a serlo este 2018?

-Esperemos que sí, porque las frecuencias a Madrid y Barcelona van a seguir; Ryanair, también, y lo único que está en el aire, las ocho rutas Air Nostrum, no penalizarían tanto en caso de que no las hubiese. La ocupación es buena. Las compañías han incrementado su oferta y la previsión es de subida. No a lo bestia, pero de subida.

- ¿Y más allá de este año?

-Es difícil de predecir. Estamos en un momento de crecimiento de la aviación en general. Nuestro objetivo es que Peinador esté preparado para ese crecimiento. Pero saber por dónde apostarán las compañías a dos años vista?

- Dijo al llegar que "lucharía" por recuperar el vuelo a París. ¿Hay algún avance?

-Tenemos los estudios hechos. En su día París funcionó muy bien, con cuatro frecuencias y buenas ocupaciones. Si funcionó en una época muy similar a ésta, aunque todavía no hemos llegado a ese nivel, podría volver a funcionar. ¿Cómo lo movemos? Sugiriéndoselo a las compañías.

- ¿Y cuál es el problema?

-Las compañías tienen que hacer su elección. Tiene que encajarles en su estrategia.

- Resulta sonrojante que teniendo en Vigo la primera planta del mayor fabricante de automóviles de Francia y Europa y más de una decena de multinacionales galas, sus directivos y trabajadores tengan que ir a otros aeropuertos para volar a París.

-Sí.

- También apuntó un nuevo vuelo a Alemania y más rutas regulares.

-Es lo mismo. Se hacen los estudios, con encuestas a los pasajeros, se les pregunta "usted a dónde iría". Se sabe que habría un nicho de mercado en la provincia de Pontevedra y el norte de Portugal que sería suficiente para alimentar esas rutas, y es lo que nosotros le planteamos a las compañías. Es lo que tenemos que hacer.

- ¿Cuál es el techo en destinos y número de pasajeros al que aspira el aeropuerto?

-El aeropuerto está preparado para los 2 millones. Pero no significa que sea su techo, no tiene. Podemos superarlos. Nuestra obligación es que si esto sube anticiparnos para superar los 2 millones.

- ¿Qué puede hacer Aena para aumentar las rutas en Peinador?

-Nuestra obligación es que el aeropuerto sea cómodo para las aerolíneas. ¿Qué margen tenemos? Este año vamos a crear una nueva zona para que de la misma forma que los pasajeros hacen su control de pasaportes, las compañías puedan hacer un preembarque. Esto gusta porque permite una escala ágil. Nuestra obligación es ir viendo qué les gusta. Aparte de la política de incentivos que tenemos.

- Pero el caso de Vigo es excepcional, es el único aeropuerto español con competencia transfronteriza, Oporto. ¿No debería tener un mayor apoyo que el resto?

-Nosotros tenemos que dar servicio a los ciudadanos del área en la que estamos. No se trata de pedir a Aena. Los pasajeros no vienen a ver el aeropuerto, sino a ver Vigo, Pontevedra?

- ¿Le parece justo?

-Como aeropuerto lo único que podemos hacer es ofrecerles a las compañías la máxima calidad posible. Facilitarles las cosas.

- En Vigo solo el Ayuntamiento y la Diputación están contribuyendo a la captación de aerolíneas y más de la mitad de los 400.000 viajeros que ganó Peinador desde que tocó fondo son gracias a estos acuerdos. ¿Qué opina de este tipo de ayudas?

-Al final las regiones, si quieren explotar el turismo, tienen que conseguir que la gente venga. Siempre y cuando estén enfocadas a incentivar el turismo? Es como la política de incentivos de Aena, compartir el riesgo de las compañías aéreas.

- La Xunta llegó a proponer una especialización de los aeropuertos gallegos centralizando los vuelos turísticos e internacionales en Lavacolla y dejando Vigo solo para vuelos domésticos como Madrid y Barcelona y uno internacional. ¿Comparte esta visión?

-Mi opinión es que los ciudadanos mandan. Si el ciudadano al que damos servicio quiere ir a Madrid, hay que conseguir que la ruta a Madrid funcione. Más que especializar cada aeropuerto en una cosa hay que saber qué quieren los ciudadanos y los turistas.

- Que sea la demanda?

-La que rija a dónde tenemos que ir.