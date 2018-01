Clamor en Teis a favor de restringir el paso de camiones: "Es una necesidad histórica"

El paso de camiones por Sanjurjo Badía estará restringido desde el próximo 1 de febrero. // Fotos: C. Graña

Todo el mundo aplaude en Teis. La decisión del alcalde Abel Caballero de suprimir el paso de camiones de cinco ejes por la calle Sanjurjo Badía es la noticia del año en el barrio. Vecinos y comerciantes celebran la determinación del regidor vigués y esperan que el próximo 1 de febrero llegue el anhelado cambio por el que llevan peleando varias décadas. "No hay una sola persona por aquí que no apoye la restricción al tráfico pesado. Es una gran noticia para todos nosotros", apunta Roberto Giráldez, gerente del mercado de Teis, que defiende que las calles de la zona no son las apropiadas para ese tipo de vehículos de gran tonelaje. "Aquí el comercio es muy local y el 99,9% de los proveedores reparten en furgonetas. Incluso al supermercado de la plaza de abastos llega un camión pequeño", asegura.

Los negocios de la zona serán los primeros beneficiados de la medida anunciada a principios de enero por Caballero. Ruidos, deterioro del firme y vibraciones son algunas de las numerosas molestias con las que conviven a diario los comerciantes de la zona. "Es una decisión que nos pone muy contentos, aunque llegue algo tarde", comenta Lucía Lema, presidenta del gremio en el barrio. Su día a día no es nada sencillo. "Cuando pasan los camiones de grandes dimensiones por Sanjurjo Badía no podemos hablar con nuestros clientes o responder al teléfono. Es muy molesto", apostilla Lema, que agradece la firmeza del alcalde en esta cuestión, determinante para ellos. "Los políticos tienen que pelear por los derechos de sus ciudadanos y es evidente que Caballero lo ha hecho en esta ocasión", señala.

Los vecinos son el otro gran colectivo que ya descuenta los días en el calendario para dejar de ver a grandes camiones por delante de sus viviendas. Pequeños y mayores llevan años reclamando el desvío de estos por otros viales. "Desde que nací, hace 59 años, he visto cómo el asfalto se iba quebrando por el paso de este tipo de vehículos. Incluso se tambalean nuestras casas porque la calle no está hecha para ellos. Es una necesidad histórica y ganamos en todos los sentidos", apunta Lourdes Pérez. En la misma línea se manifiesta Armando Pérez. "Tenemos una zona con un tráfico muy denso y estos camiones lo empeoran todavía más. La medida era obligatoria y estamos muy felices", comenta.

No solo el ruido molesta a los residentes de Sanjurjo Badía, que ven a los camiones como elementos peligrosos para los niños pero también para el resto de viandantes. "En mitad de la calle está uno de los colegios de la ciudad con mayor número de alumnos. En varios momentos del día se juntan centenares de estudiantes en las aceras, que además son estrechas. Los camiones son un peligro que tenemos y debemos evitar porque cualquier día puede haber una desgracia", apunta Carlos Araújo, que vive enfrente del Colegio Apóstol Santiago de Vigo.

Otras calles

El paso de transporte pesado hacia la zona portuaria no solo afecta a Sanjurjo Badía. Las calles limítrofes, como es el caso de Julián Estévez, soportan cada día a centenares de vehículos y sus vecinos también piden su supresión, anunciada para comienzos de febrero. "Se tienen que dar cuenta de que vivimos en la ciudad, en pleno casco urbano, y que nosotros no tenemos que aguantar este tipo de molestias", denuncia Adolfo Federico Huber.





Lucía Lema - Pta. Comerciantes de Teis

"No podemos hablar con los clientes por el ruido que generan"







Roberto Giráldez - Gerente del Mercado de Teis

"No hay nadie en el barrio que no apoye la restricción municipal"







Carlos Araújo - Vecino

"Los camiones son un peligro que tenemos y debemos evitar"







Lourdes Pérez - Vecina

"Nuestras casas se tambalean cuando pasan estos vehículos"







Adolfo Federico Huber - Vecino

"Vivimos en la ciudad y no tenemos por qué aguantar las molestias"