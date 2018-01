Las Cíes, horizonte de la humanidad

Las Cíes abrazan al mundo. Por cuarto año consecutivo, la joya de Illas Atlánticas encabezó la propuesta turística del Concello en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el evento más importante del sector en los cinco continentes. La delegación viguesa, liderada por el alcalde Abel Caballero, aprovechó su presencia en el stand de Galicia para acercar el emblema de la ciudad a todo el planeta y animar a los presentes a visitar sus rincones.

Bajo el lema "Patrimonio Illas Cíes, tu apoyo vale un mundo", el regidor puso en valor la flora y fauna de las islas, pero también su historia y futuro, que espera que sea próspero cuando logre el distintivo de Patrimonio de la Humanidad. "Nuestro objetivo es dejar para las generaciones futuras el archipiélago que nos brindaron nuestros abuelos. Queremos que las Cíes sean el horizonte de la humanidad, un patrimonio colectivo. Por eso en 2012 lanzamos esta idea", comentó Caballero ante decenas de personas. El alcalde recordó que fue un amigo suyo, "tomando un café", el que le animó a conseguir este prestigioso distintivo. "No lo dudé ni un segundo", apuntó.

Desde entonces, la carrera de las Cíes es "imparable". Vecinos, jugadores de fútbol, músicos, actores y artistas les han brindado su apoyo. "Tenemos el aliento de toda la ciudad, de todo el país y de todo el mundo", enfatizó el regidor vigués, que lanzó un dardo al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien 24 horas antes presentó en el mismo lugar la candidatura para entrar en la Unesco de todo el Parque Nacional. "Quien crea que esto se va a parar que pierda la esperanza", sentenció durante su discurso.

Una a una, el alcalde fue enumerando las acciones llevadas a cabo durante los últimos cinco años para promocionar su propuesta. Conciertos, campañas publicitarias en Portugal o Londres, el patrocinio de un barco que participó en la Volvo Ocean Race, el rotulado de aviones y autobuses o la imagen en los billetes de lotería fueron exhibidos en una gran pantalla.

La televisiva Carlota Corredera ejerció de maestra de ceremonias. Ella fue la encarga de inaugurar la presentación con un emotivo discurso con el que intentó adentrarse en el interior de todos los presentes. "Todo el que llega a Vigo busca las Cíes. Incluso cuando se bañan en otras aguas lo hacen. Para mí, estas islas, que llevo 20 años en Madrid, son las que me reciben siempre con los brazos abiertos", señaló Corredera, que hizo hincapié en la repercusión internacional del archipiélago. "Dice The Guardian que tenemos la mejor playa del mundo y yo no les voy a llevar la contraria", apostilló.

La presentación se complementó con dos vídeos. El primero de ellos, de carácter científico, estuvo protagonizado por los investigadores que tratan de aportar a la candidatura viguesa todas las evidencias que exige la Unesco. Miembros de las tres universidades gallegas destacaron la flora, fauna e historia de unas islas "que hasta hace poco estaban conectadas entre sí por tierra". La diversidad de especies, la simbiosis entre pescadores y peces o el desarrollo del fitoplancton fueron otras de las características destacadas.

El segundo, de carácter más jovial, mostró a cantantes y grupos como Carlos Vives, Gisela o la Oreja de Van Gogh ofreciendo todo su apoyo a las Cíes. "Son lo mejor que tenemos y lo queremos compartir con todo el planeta", concluyó Caballero.

Críticas de Elena Muñoz

La propuesta del Concello en Fitur obtuvo las críticas de la oposición política. La portavoz popular, Elena Muñoz, destacó que la candidatura que presentó el alcalde en el Ifema "es la suya, no la de Cíes ni la de Vigo". Muñoz participó el miércoles en la puesta de largo de la opción de la Xunta de Galicia, que abarca a todo el Parque Nacional. "Estuvieron todos aquellos que quieren sumar y hacer que todos ganemos cuando se apruebe la candidatura de Cíes a Patrimonio de la Humanidad", destacó la líder del PP.