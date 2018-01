El tercer mayor proveedor de automoción gallego deja Vigo

Aludec ha dejado Vigo. La multinacional, uno de los líderes mundiales en la fabricación de emblemas y monogramas para la industria de la automoción, ha culminado su traslado desde A Riouxa-Teis a Ponte Caldelas con la mudanza de su sede social, lo que supone el cese de la actividad en el municipio vigués, donde nació en 1984 y donde está uno de sus mayores clientes, la planta de Balaídos de la corporación francesa Grupo PSA. El cambio de sede pone punto y final a un proceso de deslocalización dentro de la propia provincia que comenzó hace varios años con el traslado de su actividad fabril a los parques industriales de O Campiño y A Reigosa, en Pontevedra y Ponte Caldelas, por la necesidad de espacio y paz social para crecer.

Con el traslado de Aludec, Vigo pierde al tercer mayor fabricante gallego de componentes para automoción, con una facturación el año pasado superior a los 90 millones de euros, solo por detrás de Grupo Copo (129 millones) y Viza (112). Es también el proveedor de la comunidad que más rápido ha crecido en los últimos años, tanto en volumen de negocio (duplicó ventas en apenas cuatro años), como en empleo y presencia internacional, con la apertura de nuevas plantas en el norte de Portugal (en el parque empresarial de Lanheses, en Viana do Castelo) y en proyecto, en México. En total, el grupo Aludec cuenta con instalaciones industriales en España y Portugal, un centro de diseño en Francia (Angoulême) y oficinas comerciales en Alemania, Gotemburgo y Detroit.

Su traslado obedece principalmente a unas mayores necesidades de espacio para crecer, ya que en A Riouxa no dispone de terrenos para ampliar, y la elección de los polígonos de O Campiño y A Reigosa busca asegurar la paz social que, según fuentes consultadas, no tenía en una zona de astilleros como en la que estaba instalada (Camiño do Laranxo). No es la primera vez que Vigo pierde una inversión industrial y sufre deslocalizaciones por falta de suelo, como ya ocurrió con Dayco-Ensa (en la actualidad, BorgWarner) en Zamáns o MGI Coutier en O Caramuxo (en ambos casos, el resultado fue la apertura de plantas complementarias a las viguesas en Portugal).

En sus treinta y cuatro años de historia, Aludec ha pasado de ser una simple auxiliar del sector del automóvil a un proveedor de primer nivel (TIER 1) con clientes como Daimler (Mercedes Bez), Grupo PSA, Ford, Volvo, FCA, Toyota, Volkswagen, Renault-Nissan y BMW, entre otros, con más de 400 empleados. Sus principales productos son emblemas y monogramas, taloneras y embellecedores, para el interior y el exterior de los vehículos.