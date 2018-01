Ryanair cobrará 5 euros extra desde mañana a los viajeros que quieran llevar una maleta a bordo

Los viajeros que vuelen con Ryanair a partir de mañana deberán pagar un recargo de 5 euros extra si quieren llevar a bordo una maleta de equipaje de mano. De lo contrario, el personal de tierra enviará la maleta a la bodega del avión sin coste alguno. Al llegar a destino, sus propietarios deberán ir a recogerla, al igual que las que se facturan, a la cinta de equipajes. En Vigo esta medida afecta a la ruta a Barcelona, que se opera actualmente, y a Milán, Dublín, Bolonia y Edimburgo, que funcionarán desde finales de marzo hasta finales de octubre.

Desde mañana Ryanair permitirá subir dos bultos a bordo sólo a los pasajeros de "embarque prioritario" (tarifas "Plus", "Flexi Plus" y "Family Plus") con un coste de cinco o seis euros, y que se podrá adquirir hasta 30 minutos antes de la hora de la salida del vuelos desde la propia aplicación móvil de la aerolínea. También se puede adquirir a la hora de hacer la reserva del vuelo.

La low cost irlandesa justifica esta medida en la necesidad de acelerar el embarque de los vuelos y reducir los retrasos. Desde mañana tendrá además nuevas señales y medidores de equipaje para agilizar la entrada durante los primeros días. Aquellos que viajen sin 'embarque prioritario' sólo podrán subir el bulto de mano más pequeño a la cabina

La compañía recuerda además que su nueva política para equipaje facturado ofrece una reducción de las tasas (de 35 a 25 euros) y un incremento del 33% en el tamaño de equipaje permitido (de 15 kilogramos a 20 kilogramos). Esta medida persigue incentivar la facturación de maletas.

Reclamación en Fomento

Por otra parte, la Asociación de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo (Asetra) pedirá al Ministerio de Fomento que restrinja los derechos de sobrevuelo de Ryanair sobre territorio español y se cedan sus slots a otras compañías ante el "nuevo abuso" que aseguran que supone la política de equipaje de la aerolínea irlandesa que entrará en vigor mañana. Para Asetra, el cobro de 5 euros por transportar el equipaje de mano es un "claro abuso" y un "nuevo expolio" para los pasajeros.