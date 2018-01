ANPAs, directores, vecinos, sindicatos y oposición se alían contra el mapa escolar

Diecinueve colectivos entre agentes de la comunidad educativa, sindicatos, partidos políticos y asociaciones vecinales manifestaron hoy su oposición a la nueva zonificación escolar presentada por la Jefatura Territorial de Educación. Ante la Delegación de la Xunta en Vigo lanzaron un mensaje: "Existe consenso de la comunidad educativa, pero en contra de la propuesta".

Según el comunicado que leyeron, el rechazo "conjunto y unánime", se debe a que, en primer lugar, a que la propuesta de Educación no está fundamentada ni incluye un análisis de la situación actual. Sostienen también que la delimitación de zonas escolares y de servicios no garantiza el acceso a plazas públicas en igualdad de condiciones. Además, consideran que no se aplica un criterio de igualdad entre la educación privada y la pública en relación a la oferta y adscripción a centros de Secundaria.

Entre los firmantes está la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos (Foanpas), la mesa de directores de centros públicos de Vigo (Adicopuvi) o la Comunidad Educativa IES de Teis. Lo apoyan también cinco asociaciones vecinales -principalmente de Teis y Navia-; los partidos PSOE, Marea de Vigo y BNG; y casi una decena de sindicatos.