Los transportistas apuestan por el enlace a la AP-9 en Buenos Aires, que exigirán a la Xunta

La prohibición de circular por Sanjurjo Badía, a partir del 2 de febrero, supondrá un "problema gravísimo" para los transportistas por el coste económico del peaje y, sobre todo, la pérdida de tiempo -entre 20 y 30 minutos- que implica el rodeo que los camioneros tendrán que realizar para entrar en Vigo o Redondela desde la autopista. Lo constató ayer el presidente de Asetranspo, que tras reunirse con el alcalde subrayó que la "solución definitiva" al problema sería la conexión a la autopista por la Avenida de Buenos Aires. Para intentar desbloquear esta iniciativa, Ramón Alonso anunció que pedirá de forma inmediata una entrevista con la conselleira de Infraestructuras e Vivenda, Ethel Vázquez, y con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "si tiene a bien recibirnos para explicarle bien nuestra postura y pedirle la solución, claro". Considera que el acceso a la autopista sería "la solución más rápida y más económica" aunque no descarta que se asuman "otras" como el antiguo proyecto de un enlace desde Torres de Padín. "Seguramente una cosa no impide la otra", matizó.

"Solo falta que Xunta, Fomento, Audasa y Concello se pongan de acuerdo y se haga la obra cuanto antes porque ésa es la solución definitiva y el resto son parches que no van a ningún lado", manifestó Alonso tras la reunión con Abel Caballero. "Hasta aquí llegamos. Hace dos años pedimos el proyecto y que se pusieran plazos. Los ciudadanos de Teis no tienen que pagar la negligencia y la ineficacia de Feijóo", recalcó el alcalde vigués, que insistió en que el Concello no puede acometer "legalmente" el proyecto "sin un convenio".

"Llevamos mucho tiempo con este problema sobre la mesa", recordó Alonso al respecto del acceso a la zona marítima entre Redondela y Vigo. De hecho, Asetranspo ya propuso la conexión a la autopista desde Buenos Aires en 2009 a "distintas administraciones y con distinta gente" a lo largo de casi una década.

La petición surgió tras la humanización en 2008 de Sanjurjo Badía y Alonso lamentó que tanto aquella obra como la de la propia autopista se hubiesen llevado a cabo "sin pensar" en todos los que se verían implicados. "Para nosotros la vía natural era Sanjurjo Badía pero lo normal también sería que este problema del que estamos hablando ahora no existiese si cuando se hizo la autopista se hubiese contemplado la conexión de Buenos Aires, que parece algo lógico", aseveró Alonso, que cifró en un millar los puestos de trabajo afectados por la suspensión de los permisos para transitar por Teis hacia la franja costera de Vigo y Redondela que incluye tanto el puerto vigués como decenas de empresas de todos los sectores.

La supresión del peaje en Redondela, apuntó Alonso, "no es una solución" ya que, insistió, la gravedad reside en la "pérdida de tiempo" que supondría el rodeo por Redondela o por O Morrazo. "Un camionero no puede conducir más de ocho o excepcionalmente nueve horas diarias y si te fastidian en cada viaje 30 minutos al final lo que pasa es que hará un viaje menos al día y eso sí que es un problema mucho más amplio que pagar o no la autopista, aunque eso también lo sea", concedió.

Junto con la conversión en tramo urbano de la AP-9 entre Redondela y Vigo y las conexiones por Buenos Aires pero también por las torres de Padín y la Fonte da Fraga, eliminar el peaje en Redondela es la reivindicación fundamental de los vecinos de Teis y Chapela, que cerrarán este jueves los detalles de una manifestación conjunta prevista para el sábado 27 de enero en la que exigirán a Fomento y Xunta avances en todos estos proyectos.