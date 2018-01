Zona Franca achaca el recorte de 17 millones estatales a un cambio en la tributación de PSA

Zona Franca asume la pérdida de 17,8 millones de euros procedentes del recurso financiero que percibe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, pero rechaza que esta circunstancia vaya a comprometer su capacidad inversora en el área de Vigo y cifra en 190 millones de euros el coste de los proyectos programados hasta 2021. El Consorcio atribuye esta merma de ingresos que se reproducirá cada año a un cambio en el modelo de tributación de PSA y no a una nueva metodología aplicada por el Ministerio de Hacienda, tal y como apuntaba el informe provisional de sus inspectores emitido el pasado diciembre. El organismo estatal explica que ya en marzo solicitó información sobre este recorte al Gobierno central y que un mes después se le explicó "perfectamente" que no se debía a un cambio de metodología en el cálculo del porcentaje de recaudación del Impuesto de Sociedades que le corresponde a Zona Franca y que el motivo era que PSA "había optado por presentar su declaración del impuesto agrupando a más sociedades que en ejercicios anteriores".

En concreto, en la nota enviada ayer, el Consorcio detalla que hasta 2014 el grupo consolidado fiscal estaba integrado por Peugeot Citroën Automóviles España S.A. y PTE Seguridad S. A. y que a partir de enero de 2015 se incorporaron al grupo consolidado sociedades que operan fuera del recinto franco como Hispanomoción S.A. (concesionario de la avenida de Madrid), Gadauto S. A. (Oleiros), PSA Car Maintenance, Comercial Citroën S. A., Automóviles Citroën España S. A., Míster Auto Sucursal en España y Peugeot España S.A., algunas radicadas en Madrid.

Zona Franca asegura que es conocedora del cambio desde primavera, pero el informe interno alertando de que este hecho "afecta a la capacidad inversora y pone en riesgo la viabilidad" de la entidad es de hace apenas unas semanas. Pero en contra de estas advertencias, el Consorcio insistió ayer en que "la capacidad inversora del organismo se mantiene intacta y está garantizada la inversión comprometida no solo para el año 2018", sino hasta el año 2021 a través de los presupuestos plurianuales.

Desde Vigo defienden su "buena gestión", que les ha permitido invertir una media de 30 millones de euros anualmente cuando cifran en solo 11,5 millones los fondos que de media les llegaban cada año procedentes del recurso financiero, una de las dos vías de financiación del Consorcio junto a sus actividades de explotación. La recaudación del Impuesto de Sociedades de las empresas radicadas en sus polígonos le reportaron 19 millones en 2008, tres millones en el ejercicio siguiente y se recuperaron hasta los 15 millones en el año 2014. En 2015, periodo analizado por los inspectores locales, se recibieron 28,5 millones del Estado que luego se vieron recortados hasta los 10,7 millones de 2016, tal y como adelantó FARO ayer.

Tras revisar la documentación, Zona Franca concluye que "no se trata de un cambio en la regulación fiscal, sino que PSA ha optado por presentar su declaración del Impuesto de Sociedades en 2015 agrupando a más sociedades". Respecto a si se estableció algún contacto con el grupo para evaluar los efectos sobre sus cuentas, el Consorcio explica que "en absoluto" interfiere en cómo realizan la declaración las empresas de sus polígonos y que "no es nuestro papel". "Se trata de decisiones empresariales", apunta el organismo estatal, que matiza no obstante que la situación actual "no es una foto fija", ya que PSA podría variar en los próximos ejercicios su forma de tributación.

El alcalde de Vigo y presidente de Zona Franca, Abel Caballero, mostró ayer su "enorme preocupación" por el recorte de ingresos que afecta al organismo y anunció la convocatoria de un pleno para analizar la caída de la recaudación correspondiente al Impuesto de Sociedades. "Hablamos de cifras muy importantes. 17 millones de reducción equivale a la inversión anual de grandes ayuntamientos como Vigo", recordó el regidor para dejar constancia de la magnitud del cambio operado en las cuentas del Consorcio estatal.

Caballero no se resigna a asumir esta importante caída de recursos y espera contar con unanimidad plenaria para emprender algún tipo de acción correctora. "Es incomprensible, indebido, inmerecido e intolerable", destacó el primer edil alabando la "buena gestión" económica del organismo y su importante papel en la generación de suelo industrial en la comarca. El informe interno de Zona Franca que detectó esta caída de la recaudación apuntaba a un cambio de criterio metodológico en el cálculo del Impuesto de Sociedades por parte de Hacienda y el alcalde quiere que se aclare este extremo porque no entiende que se pueda modificar el sistema de cálculo casi veinte años después de que la normativa entrara en vigor.

La falta de información sobre el recorte contrasta con la aclaración realizada desde Zona Franca de que en el comité ejecutivo de abril de 2017 "ya se expuso esta circunstancia a los vocales por parte del director financiero y de la propia delegada", quien habría vuelto a explicar esta delicada cuestión en el pleno de aprobación de las cuentas del mes de julio.