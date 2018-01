El "stock" de vivienda nueva cae a mínimos con solo ochenta a la venta en toda la ciudad

El invierno llega también al mercado inmobiliario. La parálisis que sufrió la construcción a raíz de la crisis y la situación especial en la que se encuentra inmerso el urbanismo vigués -la anulación del Plan Xeral de 2008 obligó a recurrir al documento anterior, de 1993- ha lastrado el stock de vivienda nueva a niveles mínimos. Según los datos que maneja la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), a día de hoy en la ciudad hay solo disponibles para venta 80 viviendas sin estrenar. Un dato que sorprende incluso a los veteranos del sector.

La inmensa mayoría de las 4.500 casas que están a la venta en el mercado son construcciones que acumulan ya años y han sido usadas, por lo que se las considera de segunda mano. En el conjunto de Galicia, Fegein estima que hay disponibles 20.000 viviendas nuevas, de las que solo 12.000 estarían planteadas para su uso como hogar habitual. Las restantes serían segundas residencias. El informe sobre vivienda del Ministerio de Fomento de 2016 apuntaba que en el conjunto de la comunidad había 24.656 casas por las que no habían pasado inquilinos. De ellas solo el 35% estarían en Pontevedra.

El presidente de Fegein, Benito Iglesias, reconoce no recordar un dato tan bajo de vivienda nueva a la venta. Para entender esa situación -apunta- es necesario fijarse en la deriva de la construcción y las promociones inmobiliarias, que sufrieron un serio varapalo con la crisis. También en la especial situación por la que atraviesa el urbanismo vigués desde 2015, cuando el Tribunal Supremo tumbó el PXOM de 2008. "En los últimos años no se ha promocionado vivienda nueva; en Vigo, o en Ourense, por ejemplo, se ha drenado del mercado", señala. Las construcciones sin estrenar que quedan disponibles suelen tener además precios altos y no siempre cumplen con la distribución y el emplazamiento que buscan los compradores.

La delgadez del mercado de casas a estrenar tiene efectos en el resto del sector. El más evidente: el aumento en la demanda de apartamentos de segunda mano. "Está dándosele salida a la vivienda usada", comenta Iglesias, quien advierte también de que se van acabando las mejores opciones de compra. "Hay un problema de oferta", zanja el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias: "En Vigo hay una situación de cuello de botella". La deriva de la oferta y la demanda -anota Iglesias- apuntaba ya el año pasado en esa misma dirección.

Los datos de Fegein están en sintonía en cualquier caso con los que aportan las principales páginas webs de búsqueda de vivienda. Fotocasa, por ejemplo, ofrecía ayer 81 promociones de obra nueva disponibles para venta en la provincia, 18 en la comarca de Vigo y una decena en la ciudad. Otra de las webs de referencia, Idealista.com, informa de 98 promociones con las mismas características en toda la provincia, de las que algo menos de una treintena están en el área de Vigo y otra veintena en la comarca de Pontevedra.

Para capear esa situación, algunas agencias inmobiliarios han decidido salir a la calle a la caza de apartamentos usados que se ajusten a los requisitos y características que buscan sus clientes. FARO ha tenido acceso al anuncio repartido por una inmobiliaria de la ciudad, en el que la firma se dirige a propietarios interesados en vender sus pisos. "En este momento disponemos de varios clientes interesados en adquirir una propiedad en esta zona", arranca la nota, distribuida por los buzones de un céntrico barrio de la ciudad: "Su vivienda puede reunir una serie de características que consideramos de interés". Desde Fegein aseguran que este tipo de prácticas no son frecuentes, pero las enmarcan en el contexto de un mercado con escasa oferta, que brinda pocas alternativas a los compradores.

El mercado de compraventa no es el único que se ve afectado. También el alquiler atraviesa una situación especial. Fegein apunta que a lo largo del último medio año hubo de media unas 500 vivienda disponible en Vigo para arrendar. El dato -apunta Iglesias- es muy inferior al que se anotaba hace apenas tres años, cuando el stock se situaba por encima del millar.

Iglesias anticipa que pueden darse problemas de oferta a partir de abril o mayo, cuando suele detectarse un repunte de la demanda. El dato, en cualquier caso -señala el presidente de la federación autonómica del sector- está muy por debajo de lo habitual para una ciudad que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) tenía el año pasado 293.000 vecinos. Los datos coinciden con los de las principales páginas webs, como Fotocasa, que ofrece 458 opciones de arrendamiento en la ciudad; Enalquiler, que alcanza las 434; o Idealista.com, que muestra 558 alternativas repartidas por la comarca.