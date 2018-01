Adiós Navidad, bienvenidas rebajas

La tradicional cuesta de enero se encara mejor con las rebajas, que comenzaron ayer de forma oficial aunque muchos establecimientos adelantaron su inicio a los días previos a la llegada de los Reyes Magos. Con descuentos de hasta el 50 por ciento aunque oscilan mucho en función de las tiendas, los comercios abrieron sus puertas para acoger el aluvión de compradores con ganas de gastar el dinero dejado por Sus Majestades o que acudieron para cambiar las prendas erróneas que estos les dejaron. El gasto medio durante estas semanas se prevé que sea de unos 106 euros por persona.

Sin tiempo a reponerse de la resaca de las Navidades comenzaron ayer las rebajas de invierno, una cita esperada por muchos, sobre todo adolescentes y jóvenes, que aprovechan para pedir a los Reyes Magos dinero para comprar lo que les gusta aprovechando los descuentos de hasta el 50 por ciento que ofrecen algunas marcas.

Según un estudio de Fintonic, cada gallego destinará una media de 106 euros en las rebajas, una cifra ligeramente superior a la media nacional, situada en 97 euros. Los objetivos prioritarios son la ropa y los complementos y los lugares preferidos para las compras siguen siendo las tiendas del grupo Inditex, El Corte Inglés, H&M, Cortefiel, Mango o C&A, todos ellos presentes en la céntrica calle Príncipe o a escasos metros de ella.

"Yo ya estuve ayer por la noche viendo lo que había en internet y hoy venimos a las tiendas porque la compra online hay que dejarla para el final, que es cuando quedan las últimas cosas. Ahora hay que aprovechar en tienda porque todavía hay de todo", explica Diego, de 19 años, que junto a Carlota, de 20, iniciaron sus compras a primera hora de la mañana. "Como es domingo pensamos que habría más colas pero está todo tranquilo, así que fenomenal", añade Carlota.

Ambos destinan a las compras el dinero que les dejaron los Reyes Magos. "Límite siempre hay pero después de Navidad hay que tirar la casa por la ventana", bromean a la vez que aseguran que destinarán unos cien euros "al primer día de las rebajas y luego hay que venir a las segundas y las terceras". Sobre los descuentos que ofrecen los establecimientos, subrayan que "depende, hay que saber elegir y depende de la profesionalidad de cada uno".

Los consultados coinciden en que se encontraron con mayores "chollos" de lo esperado para la primera jornada. Es el caso de Charo, que decidió "dedicar todo el día" de ayer a las tiendas con un presupuesto de unos 200 euros. "Hay ofertas muy buenas", afirmó. También María, que asegura que cuenta con un "presupuesto ilimitado" para estas jornadas.

"Llevamos desde primera hora porque no aguanto mucho las colas y ya vamos de retirada", explica Patricia, que cree que hay "buenos precios en general". "Venir de rebajas compensa sobre todo en abrigos o zapatos", añade. En esta primera jornada ha gastado "unos 60 euros" pero asegura que regresará en los próximos días. "Siempre vuelvo", afirma.

"Los Reyes se portaron bien y no necesito nada. Venimos a pasear y entramos en las tiendas y si hay algo que me gusta lo compro pero no me voy a gastar el salario del mes", explica Yaiza. A su lado, Orión matiza que él "funciona" de un modo un poco más selectivo a la hora de ir de compras. "Me gasté 70 euros en tres cosas pero no fue porque viniese a ver lo que había. Quería unos zapatos y sabía del tipo que me gustaban y los encontré y también llevaba algún tiempo detrás de una camisa blanca y unos vaqueros claros y los compré. No es que viniese ex profeso pero tampoco compro por gula".

Inés y Nito acudieron a Príncipe en busca de prendas concretas sin un presupuesto definido. "Normalmente vamos a por algo que ya hemos visto con anterioridad y aprovechamos la bajada del precio", afirman. Coinciden en que hay buenos descuentos, de hasta el 50 por ciento en muchas tiendas, pero lamentan que en otras "se ve claramente que es ropa hecha para rebajas". "De todos modos merece la pena venir a dar un paseo aunque da pena que comiencen en domingo, no debería ser así", explican. "Normalmente te vas asustando según vas gastando pero es ropa que vamos a utilizar. Duele más lo que se gasta en Reyes en juguetes para los niños, que están hiperregalados", abundan.

Rosa, por su parte, aprovecha para cambiar regalos de Reyes y adquirir ahora "cosas que se necesitan como toallas, sábanas, ropa de deporte o pijamas". "Hay que venir sabiendo lo que vas a comprar porque hacerlo de forma impulsiva no merece la pena", remarca. No cree que haya grandes descuentos porque, recuerda, muchas firmas adelantaron ya las rebajas antes de Reyes. "Y la semana que viene seguirán bajando los precios así que por ahora en muchos sitios apenas ahorras diez euros", precisa.

También María José y Samuel dedicaron la mañana de ayer a cambios. "No acertaron con las tallas", precisa ella. Ambos confiesan no ser muy partidarios de las rebajas pero acudieron para evitar quedarse sin tallas. "Yo soy un poco reacio a esto porque noto que hay ropa que se retira y ponen otra a precios muy bajos pero realmente la que habías visto antes la ponen como si fuese de nueva temporada", explica Samuel.

Entre las más ilusionadas por las rebajas están las adolescentes como Catalina, de 15 años, cuya carta a Sus Majestades fue para pedir dinero para gastar en estos días. "No me he gastado mucho, unos cien euros. Ya me voy a casa pero volveré otro día", explica.

"Llevamos aquí desde que abrieron los comecios así que estamos con mucho sueño y frío", remarca Celia, que lamenta que ya se ha puesto "mucho de nueva temporada pero encontramos buenos descuentos". "No tengo fijado un límite de lo que voy a comprar pero más o menos vas viendo lo que vas gastando e intentas no pasarte demasiado", indica.





