La Tesorería rechaza ceder a Vigo el viejo ambulatorio de Teis

La Tesorería de la Seguridad Social ha rechazado ceder el viejo centro de salud de Teis al Concello, que el pasado noviembre cursó formalmente la solicitud para poder reformarlo y adaptarlo a un uso sociocultural vecinal. La negativa de la Seguridad Social, que ofrece la única alternativa de que la administración local se lo alquile de forma directa, no ha sido aceptada por Abel Caballero, que de inmediato cursó de nuevo la petición alegando que se trata de un inmueble que se encuentra abandonado desde hace más de una década. También recuerda que no es posible su explotación lucrativa dado que esa posibilidad no se contempla en el Plan de Ordenación Urbana vigente y que el cambio de uso precisaría una modificación urbanística que el Concello vigués no prevé acometer.

"Este es el tratamiento a la ciudad de la Seguridad Social. Tras estar abandonado, deteriorado y con okupas durante diez años ahora que lo solicitamos deciden que lo quieren vender, hacer negocio contra la ciudad", lamentó Caballero, que ve "razones políticas" en la negativa y aseguró que si persiste la misma postura reclamará que "sea reformado y puesto en uso de forma inmediata". Además, el regidor vigués anunció que acudirá al secretario de Estado para pedir explicaciones al respecto y que también habrá "iniciativas parlamentarias".

En su nueva carta a la Subdirección General de Gestión de Patrimonio y Contratación de Servicios e Inversiones de la Seguridad Social, Abel Caballero cita la posibilidad de "explotación lucrativa" porque en su respuesta, el organismo alega la imposibilidad de cesión justificando que el viejo ambulatorio de Teis se encuentra incluido "en el plan de enajenaciones conveniente para los intereses de la Seguridad Social".

Así, pese a que las tres subastas del inmueble resultaron desiertas y que los responsables de este organismo en Vigo descartaron un cuarto intento, la Tesorería no ve posible "acceder favorablemente" a la petición de cesión porque considera que todavía puede obtener alguna rentabilidad del edificio, en desuso desde que en 2002 abrió el centro de salud de la Avenida de Galicia.

De hecho, así lo ratifica en el último párrafo de su respuesta, en el que abre la posibilidad de alquilárselo al Concello. "Dado que el texto legal permite tanto la enajenación como el arrendamiento de forma directa cuando el destinatario sea otra Administración Pública, se comunica dicha posibilidad a los efectos oportunos", concluye la notificación, firmada por el subdirector general, Carlos Cristóbal de Cossío Jiménez.

"Quiero saber qué hay detrás de esta maniobra", dijo Caballero para acto seguir advertir que "no vamos a pagar ni un céntimo".

El pasado mes de agosto la asociación de vecinos de Teis pedía un gesto del Concello asegurando que la Tesorería les había traslado su disposición a ceder el inmueble, ubicado en el número 14 de Enrique Lorenzo y construido en 1967 por el mismo arquitecto al que se dedica la calle. Cuenta con una superficie de 1.000 metros cuadrados y el objetivo de los vecinos es reabrirlo como biblioteca, ludoteca y centro juvenil.