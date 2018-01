La patronal exige a Fomento igualdad con Santiago ante la "urgencia" de mejorar el acceso de la AP-9

El mismo trato para Vigo que para Santiago. Los empresarios de la ciudad y su comarca reclaman a Fomento "igualdad" en su esfuerzo inversor a la hora de mejorar las infraestructuras. Hace solo unos días el ministerio anunciaba que el enlace orbital de Santiago -el vial que conectará la AP-9 con la A-54 y dará servicio a varios polígonos industriales, como los de Tambre, Costa Vella y A Sionlla- recibirá una inversión de 27 millones de euros, cantidad a la que se añaden los otros 3,9 millones del acceso a la Cidade da Cultura. Una inyección millonaria que contrasta con la situación en el área viguesa, donde la patronal en su conjunto, codo con codo con vecinos, instituciones y partidos políticos, reclama desde hace tiempo suprimir el peaje entre Vigo y Redondela y mejorar la entrada de la AP-9 al casco urbano, con nuevos accesos.

Al igual que ocurre con el orbital de Santiago, esas mejoras en Vigo permitirían agilizar el tráfico urbano y prestarían servicio a los transportistas de un polo tan importante como el Puerto de Vigo y las industrias repartidas a lo largo de Teis y Chapela, que ahora solo se comunican por el centro de Vigo -con el perjuicio que ocasionan al tráfico urbano- o la AP-9, penalizada con el peaje. Los empresarios recuerdan además que atajar esa situación tendría un coste más asequible que los 27 millones que se destinarán al orbital compostelano. La propia Xunta llegó a cifrar en menos de dos millones anuales el coste de suprimir el gravoso canon entre Vigo y Redondela. La inversión total quedaría en cualquier caso muy lejos de los 45 millones en los que llegó a presupuestarse en origen. La cifra bajó después a 31 y se sitúa ahora en 27.

"Vigo necesita urgentemente que se resuelva el tema del peaje a Redondela y los enlaces para que los camiones dejen de circular por la zona urbana. La economía de la ciudad lo precisa y no hacerlo es una tropelía", apunta José García Costas, presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa. En su opinión esas actuaciones deben realizarse "con carácter inmediato", ya que tampoco exigen un desembolso de recursos inasumible. "La cifra es lo suficientemente pequeña como para que resolverlo no suponga un gran sacrificio", zanja Costas antes de recordar que la Xunta "está trabajando duramente" para lograr una solución. Sobre la comparación entre la inversión en el orbital compostelano o la carretera a la Cidade da Cultura y la respuesta que ha obtenido la demanda de suprimir el peaje de Redondela y mejorar el acceso de la AP-9 a Vigo, Costas es tajante: "No soporta el menor análisis. Es un despropósito".

Crítico se muestra también el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP). Jorge Cebreiros recalca que el área olívica "merece una inversión que, por otra parte, es inferior a los 27 millones" que se destinarán al enlace en Santiago entre la AP-9 y la A-54. "Lo que se demanda, al fin y al cabo, es igualdad de trato a Santiago y a Vigo, nada más", anota.

Cebreiros reconoce que de momento no se ha percibido la "voluntad" necesaria en Fomento y lamenta una "falta de sensibilidad", pero confía en que la inversión en Santiago demuestre que "es posible". "Igual con el nuevo año cambia la voluntad, por el momento nosotros no la hemos visto", zanja Cebreiros, quien sigue abogando por la transferencia de la AP-9 a la Xunta para favorecer una gestión más próxima al territorio. El responsable de la CEP recalca además la importancia de acabar con el peaje de Redondela: "Es una injusticia histórica, un agravio comparativo. Nos jugamos mucho. El tráfico de los puertos se va a derivar a otros sitios y no están en nuestro país".

Desde el Círculo Financiero de Galicia, su presidente en funciones, Serafín Ocaña, recalca la "legitimidad" de la reclamación de Vigo, así como su "urgencia", y recuerda que no requeriría un gran desembolso de recursos. Aboga además por ver la rentabilidad más allá del corto plazo. En cualquier caso, rehusa entrar en comparaciones con la inversión realizada en otras latitudes de la comunidad.

Uno de los efectos de la falta de mejoras es la decisión del Concello de revisar de forma restrictiva los permisos de los camiones para circular entre los muelles y las industrias de Teis y Chapela. El presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte (Asetranspo), Ramón Alonso, advierte de que la medida puede afectar a más de un millar de empleados de las industrias repartidas por el litoral. La solución definitiva pasa sin embargo -reconoce- por acabar con el peaje de Redondela y, sobre todo, crear accesos en Buenos Aires que eviten el rodeo por la autopista.

Ayer Fomento reivindicaba que el orbital mejorará el tráfico en el entorno de Santiago y recalcaba que el futuro del peaje Redondela-Vigo se "abordará" en la próxima reunión bilateral de la AP-9 con la Xunta. También recuerda que el ministerio está tramitando una adenda al convenio de las obras de ampliación de la AP-9 para reducir el ruido del tráfico en Chapela y Redondela y que ya se ha instalado un asfalto especial en el tramo.





Jorge Cebreiros - Confederación empresarial

"Vigo merece una inversión que, además, no llega a los 27 millones del orbital de Santiago"







José García Costas - Cámara de Comercio

"La economía necesita resolver el peaje de Redondela y enlaces; no hacerlo es una tropelía"







Serafín Ocaña - Círculo Financiero de Galicia

"La reclamación de Vigo es legítima por su conveniencia y poca inversión"