Operación Triunfo | Cepeda aterriza en Vigo y arrasa en su llegada a Peinador

Tras su paso por Operación Triunfo, el ourensano Luis Cepeda aterrizó la pasada noche en el aeropuerto de Peinador, donde le esperaban decenas de fans. El cantante mostró la simpatía que le caracterizó a lo largo del programa y que, junto a su talento musical, le permitieron contar con el favor del público en cuatro de sus cinco nominaciones.

Después de la locura que generó su llegada al aeródromo vigués, Cepeda ofreció un pequeño concierto a los seguidores que se acercaron para recibirle. Allí les dedicó el 'Say you won't let go' con el que se despidió del programa de Televisión Española, donde todavía continúan los gallegos Roi y Miriam.

El ourensano dejó el programa con buen sabor de boca. "Este es el Cepeda que queríamos ver. Has estado soberbio", le dijo Mónica Naranjo tras interpretar el tema del cantante James Arthur.