La Cabalgata de Reyes 2018 en Vigo esquiva la lluvia

La Cabalgata de los Reyes Magos de Vigo saldrá mañana a las seis de la tarde de la rotonda de Isaac Peral según confirmó esta mañana el alcalde, Abel Caballero, que apuntó que las previsiones meteorológicas para este viernes señalan que la lluvia dará una tregua entre las cuatro y las ocho de la tarde. "No dan lluvia hasta las ocho y pico, y a esa hora un poquito", precisó.

"Que todas las niñas y niños sepan que a las seis de la tarde saldrá la mejor Cabalgata que Europa vio en toda su historia", aseveró el regidor vigués, que bromeó al respecto de que el clima ha "obedecido" su "decreto" para que no lloviese durante el transcurso de la comitiva de Sus Majestades Los Reyes Magos. "En precaución llevemos un paraguas, no vaya a ser", pidió Caballero, que añadió que el Concello contaba con un "plan B" en el caso de que no fuese posible que las carrozas saliesen a la calle pero rechazó hacerlo público. "Y hoy lo acabo de descartar", constató tras la mejora de las previsiones meteorológicas.

FARO serguirá el desfile en directo en esta página