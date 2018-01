Veto "total" al tráfico de camiones por Sanjurjo Badía a partir del 1 de febrero

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado este martes que, a partir del 1 de febrero, habrá una restricción "total" al tráfico de vehículos pesados por Sanjurjo Badía, aunque se podrán contemplar "excepciones".

El regidor ha lamentado que, tras dos años advirtiendo de esta medida, ni Xunta ni Ministerio de Fomento han tenido siquiera "un gesto" para avanzar en la conversión de la AP-9 en vial urbano desde Teis hasta el centro de la ciudad, una demanda unánime de vecinos, empresarios y agentes sociales y políticos.

En una rueda de prensa, el regidor olívico ha explicado que se han empezado a "revisar" las más de 800 autorizaciones de camiones pertenecientes a unas 120 empresas, unos vehículos pesados que ha calificado como "máquinas de romper la ciudad", y ha recordado que calles como Sanjurjo Badía "no son lugares para el tránsito de camiones de cinco ejes".

Según ha apuntado Caballero, se podrán contemplar "excepciones" para el caso de aquellas empresas que no tengan "otra vía posible" y que no puedan utilizar la AP-9 como alternativa. No obstante, ha incidido, "la limitación será total".

El alcalde, quien ha avanzado que se reunirá en las próximas horas con el presidente de Asetranspo (Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de la provincia de Pontevedra) para informarle de su decisión, ha recalcado que lleva "dos años advirtiendo" a la Xunta y al Ministerio de Fomento acerca de la situación de Sanjurjo Badía.

Cada día, decenas de camiones que van al Puerto atraviesan esa calle, y Caballero ha reclamado que se reforme la entrada a la autopista en la calle Buenos Aires (por donde solo se puede entrar en dirección a Pontevedra) para permitir el acceso de camiones en dirección a la terminal viguesa.

"En dos años no hicieron ni el mínimo gesto, ni la Xunta ni Fomento, y hasta aquí hemos llegado", ha proclamado el regidor, y ha añadido que "Teis no tiene que pagar la ineficiencia de la Xunta".