Las historias tras las cifras de urgencias

Fue su médica de familia la que lo envió el jueves a urgencias del Álvaro Cunqueiro. Después de tres meses ingresado, tiene poca masa muscular y está muy débil, por lo que lo trasladaron en ambulancia. Al llegar allí, como escaseaban las camillas, en su delicado estado tuvo que esperar cinco horas y media incorporado en una silla de ruedas hasta que un médico pudo atenderlo. Lo pasaron entonces a un box. Los profesionales accedían a él protegidos con mascarilla y guantes. Y es que tiene una bacteria contagiosa por la que ya estuvo aislado en REA y en planta. Sin embargo, las cinco horas y media anteriores estuvo en un pasillo con más pacientes. Sí, al fondo, pero en el mismo pasillo.

Fue el día de la semana en el que más se evidenció la saturación, sin camillas ni sillas de ruedas suficientes y con pacientes y acompañantes por los pasillos y salas de triaje, abarrotadas ya las salas de espera y los boxes, por lo que tampoco había espacio para aislados. Atendieron a un 40% de pacientes más de lo habitual y un 23% necesitó ingreso.

La sobrecarga del personal se percibía en cuestiones como que le pidieran a la mujer de este paciente que recogiera ella misma la muestra de heces o en que tardaran una hora en atender a la luz que encendieron porque el suero no le bajaba, a pesar de que ella salió dos veces para buscar a un sanitario y que amenazó con no moverse del control si no acudían.

Una vez con el diagnóstico y el tratamiento, lo mandan para casa pasada la medianoche. No se puede mover, así que pidieron una ambulancia. Si la querían, tenían que esperar hasta las 6 de la mañana. Llamaron a sus hijos -"menos mal que los tenemos", suspiró el matrimonio-. Tal era la saturación de los celadores, que no había ninguno para bajarlo de la alta camilla y pasarlo a una silla de ruedas. Como su esposa no podía con su peso, allí esperaron hasta que llegó el hijo, aparcó y lo recogió.

Esta es una de las variadas historias que están detrás de las frías cifras que se ofrecen para medir la situación de urgencias, pero que no son capaces de reflejar las consecuencias que la saturación tiene en los pacientes. Otra es la de una mujer de 41 años, que también acudió primero a su centro de salud por dolor de estómago con vómitos que atribuía a un yogur caducado. La enviaron al Cunqueiro en ambulancia y con la sirena puesta ante la fundada sospecha de apendicitis. Tras el triaje, tuvo que esperar 6 horas hasta la primera atención médica. La prioridad de una apendicitis puede variar desde una urgencia menor a una emergencia, en función de las constantes y el dolor. En todo caso, debería verse en no más de 2 horas. La saturación del servicio triplicó esta demora porque había otros más graves. Profesionales subrayan que si su caso se hubiera agravado, la habrían adelantado.

Otro ejemplo de la sobrecarga del personal es que el gotero con paracetamol que le pusieron en el centro de salud para paliarle el dolor, dejó de funcionar y pese al aviso del celador que atendía lo mejor que podía la sala de espera, nadie pudo acudir a arreglarlo. Le indicaron la operación 12 horas después de entrar y, tras equilibrarle la coagulación, la iban a mandar al quirófano de urgencias. El problema es que estaba completo de cirugías más urgentes. La subieron a planta. En condiciones normales, estas intervenciones pueden esperar, controlando al paciente. No encontraron hueco para operarla hasta 29 horas después de llegar al hospital.

Y eso que esta mujer llegó a urgencias el viernes. Un día en que el pico de demanda fue más alto que la media, pero no demasiado acusado: un 18,5% más. Los profesionales denuncian que la plantilla está tan ajustada que no es capaz de hacer frente a estos incrementos de demanda que se producen continuamente. Piden dos equipos más en boxes, la más problemática. Desde el martes, tendrán uno más tres días a la semana como refuerzo puntual por la gripe.