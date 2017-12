Caballero insiste en que Vigo tendrá certamen de rondallas locales en As Travesas

Vigo tendrá certamen de rondallas en próximas semanas. Pese a que todavía no hay una fecha establecida, el alcalde Abel Caballero reiteró ayer su intención de que el pabellón de As Travesas acoja un evento musical que goza de gran tradición en la ciudad. En él, eso sí, solo participarán las cuatro agrupaciones de la ciudad: Valladares, Beade, Zamáns y Freixo. La de Helios de Bembrive, de larga tradición, no se formó este año por diferentes motivos. "Por supuesto que tendremos un certamen de rondallas este año. Claro que sí", zanjó Caballero.

La decisión del regidor vigués no satisface a las Federación de Rondallas de Vigo y su Área, que llevaban meses preparando un gran evento en el Ifevi, algo que ayer volvió a descartar Caballero. "Hay alguien que pretende que paguemos un certamen del área de Vigo. Es insólito que le pidan a esta ciudad que financie un festival con agrupaciones de otro municipio", apuntó el alcalde, que recordó que la cita viguesa supone un coste de 25.000 euros mientras que la del área eleva el gasto hasta los 85.000.

El alcalde animó a otros ayuntamientos a participar en la financiación del certamen anual de rondallas del sur de la provincia y puso el ejemplo de Mos, al que afeó su negativa a aprobar el Área Metropolitana el año pasado. "Ellos tienen tres rondallas, casi tantas como Vigo, y no pagan ni un euro. Los tiempos en los que esta ciudad pagaba todo ya se acabaron", apuntó Caballero.

Por último, el regidor apuntó que si estuviese funcionando el Área Metropolitana como ente podría celebrarse el festival porque lo financiarían varios concellos. "Que le den las gracias a la alcaldesa de Mos", comentó el alcalde vigués.

La Federación de Rondallas cuenta con trece miembros: Helios de Bembrive, Valladares, Beade, Zamáns y Freixo, de Vigo, Centro Cultural de Herville, Santiaguiño de Guizan y Santa Eulalia, de Mos, A nosa merced de Chain y Vincios, de Gondomar, Atios y Pontellas, de Porriño, y una de Nigrán, la rondalla de Parada.