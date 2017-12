El tradicional certamen de rondallas del área, en el aire a diez días del evento

El tradicional certamen de rondallas del Ifevi corre serio riesgo de no celebrarse el próximo mes de enero. El Concello comunicó recientemente a la Federación de Rondallas de Vigo y su Área su decisión de no costear el evento, algo que sí había hecho los dos últimos años tras recoger el testigo de la Diputación de Pontevedra. Fuentes de Praza do Rei señalaron ayer a este periódico que sí habrá un certamen en próximas fechas, aunque solo podrán participar las agrupaciones de la ciudad. Además, el evento se celebraría en As Travesas. Sin embargo, esta idea no es del agrado de los organizadores al entender que debían concurrir todos los miembros de la federación. "Creamos esta entidad únicamente para preparar el certamen del mes de enero. Si no estamos todas no se hará", avanza Serafín Rodríguez, miembro de la directiva de la federación, quien espera un gesto " in extremis" del Concello.

Ahora, a pocos días de cambiar de año, las formaciones trabajan a contrarreloj para poder sacar adelante una cita que cuenta con más de tres décadas de historia. "Pedimos ayuda y comprensión al gobierno municipal porque apenas nos queda tiempo y son los únicos que podrían salvar todo el trabajo de los últimos meses", apunta Rodríguez.

Lo que durante 34 años fue un concurso con premios en metálico para las rondallas más destacadas pasó a ser un certamen en 2016. "Perdimos un poco de expectación al no haber competición", explica Rodríguez, que pone en valor la relevancia del evento. "Hace doce meses vendimos todas las entradas y vinieron más de 6.000 personas", anota. Este año la cita, prevista inicialmente para el domingo 7 de enero, carece de fecha. "No se puede postergar en el tiempo ni ir más allá del mes de enero porque las formaciones terminamos ya nuestra temporada", apunta el directivo de la federación. En la última edición participaron trece rondallas y más de 1.500 músicos.

La razón para la suspensión del certamen es económica. Según Rodríguez, el Concello les prometió hace meses una partida para costear todos los gastos que supone el evento (impresión de entradas, seguridad, montaje y desmontaje de las instalaciones...), algo que cambió a pocas semanas de la cita. "Pedimos una reunión hace tiempo y cuando nos la dieron pensábamos que perfilaríamos los últimos detalles del festival. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula y nos fuimos bastante decepcionados", indica.