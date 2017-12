Defensa do río Verdugo ve "innecesario" el trasvase tras las últimas lluvias

La Plataforma por la Defensa do río Verdugo (Pladever) ha exigido la retirada de la declaración de urgencia del trasvase de agua, que considera "innecesario" tras las últimas lluvias registradas en la comunidad gallega y que han obligado a abrir de nuevo las compuertas del embalse de Eiras.

Su portavoz, Fernando Malvar, ha explicado que "ya no se necesita socorrer a ninguna población" en riesgo de desabastecimiento, por lo que hay "hectómetros de agua" que ya "no son necesarios embalsar". En este sentido, ha apuntado que el embalse de Eiras "está al tope de su capacidad" y "ya no puede acumular más agua" por cuestiones de seguridad.

Ante esta situación, Malvar ha pedido "cordura y serenidad" para realizar un "estudio serio y alternativo" sobre la gestión del agua, así como "el uso racional y proporcionado" de la misma. También ha solicitado una "auditoría exhaustiva" sobre el sistema de canalización existente en Vigo y su área metropolitana.