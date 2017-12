Vigo aprueba su undécimo presupuesto consecutivo

El presupuesto municipal para 2018, de más de 256 millones de euros, fue aprobado de forma definitiva esta mañana en sesión plenaria con los votos a favor del PSOE. PP y Marea, votaron en contra. Son, como destacó el alcalde, las undécimas cuentas consecutivas que salen adelante "en tiempo y forma".

El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, subrayó el "claro carácter inversor y transformador" de la ciudad que tienen estos presupuestos y destacó la magnitud de los mismos resaltando que se realizan "exclusivamente con fondos propios". El grupo de Marea de Vigo criticó la "carencia democrática" en la elaboración de los mismos y que no es un documento participativo; mientras que el PP aseguró que "somo sirven para que Caballero siga manteniendo la poltrona". Los populares acusaron al alcalde de no tener un proyecto para Vigo y de haber "pasado el rodillo" con las alegaciones.

En el pleno municipal también se aprobó el cambio del uso escolar a deportivo de la parcela en la calle Romil en la que se proyecta un pabellón deportivo "público" que estará conectado también con el colegio Fleming y la aprobación inicial de la modificación puntual del Inventario de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal.

Otras tres mocionea, presentadas por el PSOE, también fueron aprobadas. Una de ellas, por unanimidad. En ella se insta a la Jefatura Territorial de Pontevedra a que remita el estudio de zonificación escolar de Vigo para ser debatido por la comunidad educativa. También salió adelante con los votos a favor del grupo socialista y de Marea de Vigo el instar a la Xunta un plan de inversiones en infraestructuras públicas escolares y otra para pedir al Gobierno central que presente un proyecto de Ley para reformar el impuesto sobre las plusvalías.

El final del debate se centró en la polémica de la calidad del agua tras dos mociones que fueron presentadas por el PP y que fueron rechazadas con los votos del PSOE. Una de ellas para solicitar la comparecencia del alcalde para dar explicaciones sobre las gestiones que se están realizando en relación a la potabilidad del agua; y otra para instar al gobierno municipal actuaciones urgentes para modernizar la red de abastecimiento. En ambas, socialistas y populares se enfrentaron por las competencias que Xunta y Concello tienen en esta materia.

También fue rechaza una moción de Marea de Vigo contra el proyecto de Porto Cabral en la que, entre otras cosas, solicitaba que los terrenos queden como "reserva forestal". Su portavoz, Rubén Pérez, aseguró que es un "proyecto que ya está muerto" y aseguró que sus promotores y ya se lo habrían ofrecido al Celta para la ciudad deportiva que proyecta en Mos. Incluso la concejala de Urbanismo, María Xosé Caride, trasladó su preocupación al PP. "Espero que en el Concello de Mos no se realice ningún mecanismo que permita crear áreas comerciales. Lo que no se puede hacer en Vigo, no se puede hacer en Mos", dijo.