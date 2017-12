El Cunqueiro abre su UCI de adultos a las familias durante once horas al día

Los ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de adultos del Hospital Álvaro Cunqueiro, hasta hace unos días, solo contaban con el apoyo presencial de sus familiares y allegados durante dos horas al día, una de tarde y otra de mañana. Este horario general de visitas se mantiene, pero uno de ellos podrá permanecer a su lado durante casi medio día -de 12 a 23 horas-. Es la figura del "cuidador principal", que se acaba de crear en el servicio y que, según las circunstancias, podrá participar en el cuidado del paciente.

El Servicio Galego de Saúde destaca que es la primera de Galicia y una de las primeras de España en ofertar un horario tan amplio para las visitas. Sigue la senda de "humanización" que ya inició la UCI pediátrica en verano, con su apertura para los padres durante las 24 horas del día, al igual que hace la UCI neonatal desde hace años. La jefa del Servicio de Medicina Intensiva, la doctora Dolores Vila, explica que no se descarta abrir la de adultos también todo el día, pero han empezado en horario diurno por la experiencia en otros hospitales. "No es el mismo perfil de paciente que el de los niños y nos cuentan que, por las noches, no suelen ir acompañantes, pero intentaremos hacer una encuesta para conocer las preferencias", profundiza.

Esta unidad, con 30 boxes y cerca de 150 profesionales, atiende al año a una media de un millar de pacientes, a veces, en unas condiciones clínicas muy comprometidas.

La doctora Vila cuenta que este cambio es posible gracias a un "cambio de cultura" en la UCI. "Nos habíamos olvidado un poco de la parte humana", admite y explica que ahora se han puesto en la piel del enfermo y los allegados. "La familia es su gran apoyo, ayuda mucho su proximidad", defiende. El Sergas resalta que "el contacto directo y mantenido" contribuye a "agilizar la recuperación".

El cuidador principal será el enlace entre la familia y los profesionales a la hora de recibir información. Asear al enfermo, darle de comer o ayudar a los sanitarios con los cambios de postura y la movilización precoz son algunos de los cuidados de los que lo harán partícipe y lo formarán, si así lo solicita. Además, se impartirán talleres para que los profesionales mejoren sus habilidades en la escucha activa, la comunicación, la compasión o la empatía.

La sala de espera, hoy en un pasillo, también se mejorará. La pretensión es asemejarla a una sala de estar, donde pueda comer o trabajar con ordenador, para que sea más confortable.