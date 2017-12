El Certamen de Rondallas de Vigo pende de un hilo

El tradicional Certamen de Rondallas del Ifevi está en el aire. El evento, fijado inicialmente para el próximo 7 de enero, pende de un hilo. Hace escasos días que el Concello comunicó a la Federación de Rondallas de Vigo y su Área que este año no iba a costear los gastos que supone el certamen. Si no se desbloquea la situación en los próximos días, 13 agrupaciones (que suman alrededor de 1.500 integrantes) se quedarán sin un festival que cuenta con más de tres décadas de vida. "Estamos a tiempo de salvar el año y trabajamos para ello, pero la cita no se puede ir más allá del mes de enero", explica Serafín Rodríguez, miembro de la directiva de la federación.

El certamen lleva siendo organizado por el gobierno local desde 2016, cuando recogió el testigo de la Diputación de Pontevedra. Una de sus primeras fue suprimir el concurso, que ofrecía premios a las agrupaciones, para convertirlo en un evento sin vencedores. Desde entonces, miles de personas abarrotaban el Ifevi cada mes de enero para ver en directo un evento único en el mundo. "No existe nada parecido", asegura Rodríguez.

Las agrupaciones que componen la federación son: Helios de Bembrive, Valladares, Beade, Zamáns, Freixo, Centro Cultural de Herville, Santiaguiño de Guizan, Santa Eulalia, A nosa merced de Chain, Vincios, Atios, Pontellas y Parada.