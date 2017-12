Dos de cada tres vigueses rechazan realizar el test de diagnóstico precoz de cáncer de colon

Los habitantes del área sanitaria viguesa de entre 50 y 69 años han recibido o recibirán una invitación del Servicio Galego de Saúde (Sergas) para participar en el programa de detección precoz de cáncer de colon. A lo largo de dos años, son más de 144.000 las personas a las que se contactará para proponerles que realicen un sencillo test de sangre oculta en heces (TSOH). En los primeros seis meses de esta experiencia, Saúde Pública -que coordina la iniciativa- se lo ha ofrecido a unas 18.000 y solo un tercio han aceptado. "Un porcentaje bastante bajo", lamenta el jefe del Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, el doctor José Ignacio Rodríguez Prada. Quizá no sepan que el cáncer de colon es el tumor maligno de más incidencia en España; que, tras el de mama, también es el que más muertes provoca en mujeres y, después del de pulmón, por el que fallecen más hombres; que sus síntomas no se suelen percibir hasta que ya está muy desarrollado; pero que si se encuentra en estadios iniciales, se curan el 90% de los casos.

La respuesta de la población gallega a este programa es mayor, aunque bastante discreta: aceptan alrededor de la mitad -48%-. Este programa de cribado en la población de riesgo empezó a implantarse en la comunidad en 2013 y las áreas de Vigo y A Coruña han sido las últimas en incorporarse, al ser las de mayor tamaño. El doctor Rodríguez Prada apunta que tampoco es demasiado raro que en los inicios el porcentaje de aceptación sea más bajo.

El Sergas comenzó a enviar las invitaciones en Vigo el pasado mes de junio y lo hizo por los centros de salud con más usuarios. Empezó por Teis y A Doblada y ahora está con Coia y Rosalía de Castro-Beiramar. Por ahora, se lo ha ofertado a unas 18.000 de las 144.274 personas a las que quiere llegar -todas las que tienen entre 50 y 69 años- a lo largo de dos años. Entonces, volverá a empezar otra ronda de invitaciones, ya que este es el plazo en el que una persona debe repetir la prueba si el resultado anterior fue negativo. Así, ha transcurrido una cuarta parte de este plazo y se ha llegado a poco más del 12% de la población de riesgo. "Llevamos menos invitaciones de las previstas. Empezamos un poco despacio para no cometer muchos errores y tendremos que pegar un acelerón en los próximos meses", cuenta el doctor Rodríguez.

El usuario que responde afirmativamente a la invitación, recibe un kit de recogida de muestras en su casa, que debe entregar en su centro de salud. Al cierre del mes de noviembre, casi el 8% de los análisis realizados han arrojado un resultado positivo. En concreto, son 245 casos, que se han citado para una colonoscopia con la que localizar el motivo del sangrado. Digestivo del Chuvi es el encargado de realizar esta prueba tanto para los adscritos al complejo vigués como a Povisa. Entre el 80% y el 85% de los casos, aunque los pacientes no tenían ningún síntoma, sí tenían alguna lesión precancerígena o pólipo. "Casi todos, de riesgo medio", especifica el doctor. Esta endoscopia no solo sirve para detectarlos, sino que se extirpan en el mismo momento. "Si no se quitaran, unos desarrollarían tumor y otros no, pero como no sabemos cuáles, se tratan todos", cuenta. Han llegado a retirar más de 20 a una misma persona.

Hubo otros diez casos en los que ya estaba desarrollado el cáncer y lo remitieron para ser operado. Pero la prueba permitió pillarlo en una fase no demasiado avanzada por lo que "la cirugía va a curar a todos" y no necesitarán quimioterapia.

Para estas colonoscopias no hay lista de espera, ya que se citan desde Santiago por una vía diferente. El Cunqueiro empezó a realizarlas en una sola sala y prevé incorporar pronto la segunda, e incluso, llegar a una tercera cuando el programa esté a pleno rendimiento.