Parkings reclaman "flexibilidad" a Tráfico por la caída de clientes con los cortes navideños

El cierre al tráfico del eje Policarpo Sanz-Porta do Sol-Paseo de Alfonso y parte de Colón y Urzáiz los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivo durante el periodo navideño está provocando malestar entre los responsables de varios de los aparcamientos subterráneos del centro. Las retenciones que se producen entre las seis de la tarde y las diez de la noche -cuando se corta la circulación- unido a la "falta de información" sobre quién puede pasar -según denuncian los afectados- está reduciendo la demanda en buena parte de estos parkings. "Nos está perjudicando bastante. Los viernes, por ejemplo, es cuando más gente viene. Y estamos registrando una caída de clientes de hasta el 40%", asegura Carlos Domínguez, de Velázquez Moreno, aparcamiento ubicado dentro del cordón por el que está prohibido circular.

Aunque la Concejalía de Tráfico recoge en su anuncio oficial que se permitirá el acceso tanto a garajes privados como públicos, los responsables de estacionamientos como Velázquez Moreno, Colón, El Dorado o Policarpo Sanz critican que en las vallas que se colocan para impedir el paso no se instalan letreros que informen de ello, por lo que los conductores se limitan a desviarse por donde les ordenan los agentes de policía. "En un corte de esta magnitud hemos echado en falta una mayor coordinación con los estacionamientos. Muchos de los que vienen al centro van en busca de un aparcamiento, pero acaban marchando o evitando venir a esas horas al ver que no pueden pasar. Incluso algunos abonados han tenido problemas y hemos tenido que hablar con la Policía para que les permitiera el paso", anota Susana Calvo, responsable del parking de Colón y presidenta de la Asociación de Garajes y Aparcamientos Privados de Pontevedra. "No puede ser que se coloque una valla que simplemente pone prohibido pasar y nada más. Con ello se está espantando a los conductores de rotación, que creen que no pueden pasar y se marchan", agrega Beatriz Rodríguez, de El Dorado, en República Argentina.

También el parking de concesión pública de Policarpo Sanz tuvo problemas los primeros días. Y es que el corte de tráfico llegó a hacerse incluso desde el cruce con República Argentina, lo que dejó las dos entradas de este estacionamiento (el mayor del centro) sin posibilidad de acceso. "Lo pusimos en conocimiento de la Concejalía de Tráfico y lo solucionaron. Es evidente que con ciertas medidas no se puede satisfacer a todo el mundo. En cualquier caso, pienso que el corte de la circulación en días puntuales como el del encendido de las luces de Navidad puede ser acertado. Pero ahora ya no hay esa afluencia tan masiva. De hecho, no hay peatones circulando por la calzada y las aceras parecen suficientes", opina Eloy García, del estacionamiento de Policarpo Sanz.

Todos los responsables de aparcamientos consultados por FARO dudan de que sea necesario cortar el tráfico en esta zona tantos días, por lo que piden "flexibilidad" y "mayor coordinación" al Concello para no afectar a sus negocios y permitir, al mismo tiempo, que la circulación sea más ágil.