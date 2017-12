Estreno y victoria en la liga de debate

Apenas una centésima decidió la contienda pero fue suficiente para que "Los 4 fanáticos", el primer equipo del campus vigués que participa en la Liga de Debate, lograra imponerse a "Thelma&Louis" con sus argumentos contrarios a la legalización de la gestación subrogada en España. "Ni siquiera pensábamos en clasificarnos en la primera eliminatoria. Fuimos ilusionadísimos a la competición y ganar fue casi como un sueño", celebra Koldo Martín, uno de los integrantes del grupo olívico.

El profesor Pablo Bonorino, de la Facultad de Derecho de Ourense, organiza desde 2013 esta competición universitaria. Está abierta a todos los estudiantes, aunque la mayoría de equipos proceden de este centro y son alumnos de la asignatura optativa de Argumentación Jurídica, que imparte el propio docente. En la quinta edición se enfrentaron ocho equipos, siete del campus de As Burgas y el vigués.

Xosé Manuel Pacho, que imparte clase en la facultad olívica de Ciencias Jurídicas, intenta impulsar la participación viguesa en la liga desde hace algunos años de manera altruista. "El 99% del mérito de nuestra victoria se lo debemos a él Nos dan mucha envidia los alumnos de Ourense y este curso logramos formar un grupo consolidado para poder competir. Desde octubre nos hemos reunido con Pacho un día a la semana después de las clases. Preparábamos un tema en casa y él después nos corregía y analizaba nuestros argumentos, la postura, el tono... Es una maravilla poder contar con él", agradece Koldo Martín.

Tras una eliminatoria previa y la sustitución de varios seleccionados por cuestiones de incompatibilidad con el desplazamiento a Ourense -Lucas Pampillón, Altair Piña y Candela Seoane-, el equipo definitivo lo conformaron Icia Castro, Antía Montaña, Daniel Durán y Koldo Martín. Viajaron por su cuenta y la primera semifinal la tuvieron que preparar la madrugada anterior.

Y en las tres pruebas, incluida la final, les tocó posicionarse en contra de los vientres de alquiler a pesar de que personalmente todos están a favor. "Lo interesante de esta experiencia es comprobar que en cualquier tema siempre hay dos posturas que son totalmente defendibles. Esto te abre la mente", destaca Martín.

"Discutir bajo unas reglas, ser interpelado e improvisar una respuesta te somete a una presión que es interesante manejar en el futuro profesional. Tanto para los alumnos de Derecho como para los de cualquier carrera. El debate debería fomentarse desde los colegios. Yo ya tengo 40 años y experiencia laboral, pero muchos estudiantes se dan cuenta por primera vez en esta actividad que temas que tenían muy claros también pueden verse desde otras perspectivas", comenta.

En estas competiciones el jurado no solo valora la solidez de los argumentos, sino también la manera de transmitirlos: "El tono no puede resultar monótono, tienes que hacer pausas, mirar al público... y debes ser capaz de mantener una postura cómoda, que no parezca forzada ni que induzca a los demás a pensar que es chulesca".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se forjó en los debates universitarios pero, para Koldo Martín, Inés Arrimadas es "incluso superior". Aún así, el nivel de los políticos actuales está lejos del de quienes les precedieron. "Cuando Felipe González se quitaba las gafas todo el mundo sabía que iba a decir algo importante. Pero ahora no veo a nadie que sea un orador de primera línea o capaz de transmitir muchas otras cosas como Obama. Pablo Iglesias habla muy crispado, siempre parece enfadado y esto a veces no es lo mejor para convencer a la gente", comenta.

La junta de facultad de Ciencias Jurídicas reconoció hace unos días la victoria de "Los 4 fanáticos", que recibirán un diploma acreditativo de sus dotes oratorias. Ellos confían en que más alumnos se animen a debatir y que el campus vigués ponga en marcha su propia liga.