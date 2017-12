Vecinos de Pontevedra, Soutomaior y Ponte Caldelas claman contra el trasvase del Verdugo

Medio millar de vecinos se manifestaron ayer en Arcade contra el trasvase de agua del río Verdugo al embalse de Eiras, según el proyecto de la Xunta de Galicia, en una marcha que remató en la parroquia pontevedresa de Pontesampaio, donde la patrona mayor y un marinero de la Cofradía de Pescadores de Arcade leyeron el manifiesto.

La marcha discurrió tras una pancarta en la que se rechazaba el trasvase "en defensa de los bancos marisqueros" y coreando consignas como "trasvase non, hai outra solución" o "do noso peto non se rega o dinoseto". En la cabecera, además de los alcaldes de Soutomaior, Agustín Reguera (PP) y Ponte Caldelas, Andrés Díaz (PSOE), estaban también la teniente de alcalde de Pontevedra, Carme da Silva (BNG) y el nacionalista Luis Bará.

Asistieron además concejales de todos los grupos de Soutomaior y Ponte Caldelas, entre los que se encontraban los ediles populares de este último municipio, con el portavoz municipal Ricardo Castro en la cabeza de la marcha. Los ediles populares de Ponte Caldelas no habían asistido a las manifestaciones anteriores convocadas con este motivo. Estaba también el concejal socialista de A Lama Enrique Vaqueiro, así como dirigentes de la Asociación de Vecinos de Pontesampaio, de la Federación de Asociaciones de Vecinos Castelao, de Pontevedra, de la Plataforma en Defensa do Verdugo y del colectivo Rexeneracion.net.

Los manifestantes salieron del muelle de Arcade para concluir en Pontesampaio, en el campo de la fiesta, donde se leyeron los manifiestos. La patrona mayor, Rita Míguez, alertó de las posibles consecuencias negativas del trasvase sobre los bancos marisqueros del fondo de la ría, y censuró que se pretenda realizar el trasvase sin los estudios de impacto ambiental previos.

En el manifiesto final, los representantes de la cofradía de pescadores criticaron la falta de estudios ambientales y expusieron su preocupación por el futuro de esta actividad si el trasvase se hace efectivo. Denunciaron que se están poniendo en riesgo el sustento de muchas familias. "No hay emergencia de ningún tipo", afirmaron, argumentado que el nivel del embalse de Eiras ha pasado del 30 al 80%, por lo que han demandado estudios ambientales y alternativas.

En la lectura del manifiesto, el marinero Berto Cal rechazó el "gravísimo atentado ambiental" que la Xunta y Augas de Galicia "pretenden imponer", poniendo "en riesgo" un sector productivo que ha calificado como "el sustento y el modo de vida" de más de 200 familias.