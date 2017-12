Las mejores universidades ´pescan´ alumnos en Vigo

Una decisión de futuro no puede tomarse a la ligera. Y más si se trata de la profesión a la que uno pretende dedicarse el resto de su vida. Por ello cerca de un millar de estudiantes de institutos de toda Galicia se han dado cita en el Salón de la Orientación Universitaria Unitour en Vigo para conocer de primera mano las ofertas y salidas profesionales de 36 instituciones públicas y privadas tanto nacionales como foráneas. Desde representantes de la Universidad Pontificia de Salamanca hasta la madrileña Complutense pasando por la considerada por numerosos rankings como el mejor centro universitario, la Pompeu Fabra Barcelona, se acercaron hasta el auditorio Mar de Vigo en busca de jóvenes perlas a las que sacar brillo. Las instituciones públicas gallegas -UVigo, USC y UDC- también desplegaron sus mejores proyectos educativos y laborales para lograr engrosar el número de matriculados en el próximo curso escolar.

Y es que precisamente la gran mayoría de estos indecisos estudiantes de Bachillerato esperan poder cursar sus estudios superiores en Galicia. Maruxa Vázquez y Elena Gómez son dos de estas jóvenes. "Nos decantamos por Psicología y Educación Social, pero nos gustaría poder quedarnos en Galicia, confiamos en la nota de corte, aún queda tiempo para mejorarla", sostienen ambas estudiantes del colegio San Miguel 2, en Vigo. En cambio, a su compañera Alba Castro no le importaría desplazarse fuera para poder estudiar Enfermería.

La posibilidad de comparar los programas de varias instituciones es la gran baza de Unitor. Tanto orientadores como el propio alumnado así lo reconoce. "Estas iniciativas son muy importantes para el alumnado; normalmente están muy indecisos mas que por la carrera, por dónde estudiarla. Aquí reciben información de primera mano: pueden preguntar, informarse sobre las prácticas, los años, los dobles grados, etc., son realmente útiles", revelan Pilar y Mayte, orientadoras del IES marinense Illa de Tambo.

Entre las cuestiones que más preocupaban al alumnado se encontraban el precio de la matrícula y la nota de corte de las carreras por universidad. "Este año han subido más de un punto la nota de acceso en Física y Matemáticas, será más complicado entrar así que no está de más ir buscando otras alternativas", señalan Silvia Asorey, Bernardo Rebollo y Diego Crespo, para los que el de ayer fue el segundo año que acuden a este salón de orientación universitario.

Las carreras de rama sanitaria o ciencia de la salud, Psicología y Diseño de moda fueron las especialidades que más interés despertaron en el estudiantado, sin embargo el nuevo grado que impartirá la Universidad de Vigo en el próximo curso se ha llevado la palma. Ingeniería Biomédica fue uno de los grandes atractivos de esta feria. Fernando Cerdeira, subdirector de Infraestructuras en la sede campus de la Escuela de Industriales fue el encargado de desgranar los entresijos de esta novel titulación y aplaudió el interés del alumnado por su formación futura. "De las titulaciones de la UVigo, sin duda por la que más preguntaron es por este nuevo grado y eso significa que están al tanto de las novedades en el ámbito académico, es grato saberlo", relataba el docente. Cedeiro precisó a los posibles futuros alumnos las premisas en las que versa el grado para que no llevase a equívoco. "Muchos preguntaban por el impacto sanitario de la titulación, pero lo importante es que no olviden que estamos hablando de una ingeniería al servicio de la medicina" recordaba el miembro del equipo directivo de la Escuela.

Unitour dio por terminada su estancia en la urbe viguesa en la tarde de ayer, sin embargo su recorrido por otras ciudades españolas se alargará durante varias jornadas. En total serán 24 en toda España además de otras cinco urbes italianas, dos portuguesas y también en Andorra.





