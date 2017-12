La huelga cierra más de la mitad de los juzgados y obliga a suspender 75 juicios

La segunda jornada de huelga de los funcionarios judiciales, en reivindicación de mejoras laborales y salariales, volvió a paralizar los juzgados vigueses. Igual que ocurrió el 1 de diciembre, la habitualmente ajetreada actividad en los dos edificios de la calle Lalín se sustituyó por tribunales cerrados con llave o, en los que había personal, con apenas uno o dos trabajadores, salvo alguna contada excepción. El seguimiento de la huelga fue masivo: de los aproximadamente 360 funcionarios de la ciudad olívica solo acudieron a trabajar voluntariamente una veintena de personas y otra cifra similar lo hizo por estar en servicios mínimos. Las consecuencias de la protesta se hicieron notar de forma rotunda: de los más de 80 juicios que había señalados para ayer, hubo que suspender en torno a 75. Gran parte de ellos se retrasarán hasta 2018. Solo se celebraron cinco vistas, junto a alguna más incluida en los servicios mínimos, desarrollados en salas como la de guardia o la de Violencia sobre la Mujer.

En Vigo hay casi 40 órganos judiciales, incluidas las salas de la Audiencia, las de refuerzo y el Registro Civil. Más de la mitad de los tribunales se quedaron vacíos de funcionarios: solo se encontraban en sus despachos los magistrados y los letrados de la Administración de Justicia, que no estaban convocados al paro. Y a muchos de estos juzgados no se podía ni entrar, al estar la puerta de acceso cerrada con llave.

La consecuencia más notoria del mayoritario seguimiento de la huelga -que los sindicatos convocantes cifran en un 95% y la Xunta en un 68%- fue la suspensión de la inmensa mayoría de los juicios: aproximadamente 75 que estaban fijados en salas de lo Penal, de lo Contencioso, de Instrucción, de lo Social, de Primera Instancia y del Mercantil. Únicamente se celebraron cinco: una vista contra un promotor en la Audiencia viguesa, tres más por violencia de género y delitos de robo en el Juzgado de lo Penal 2 y una en el Juzgado de lo Social 2, que aunque aplazó otras 11 sí sacó adelante un caso al ser una materia urgente de Seguridad Social para la que un abogado se había trasladado expresamente desde Madrid.

Junto a esta escasa actividad -también se aplazaron interrogatorios en Instrucción-, funcionaron los servicios mínimos en el juzgado de Violencia sobre la Mujer y en el de guardia, que, entre otros trámites, tuvieron juicios rápidos. También debía haber funcionarios de guardia en Registro Civil, Fiscalía y en algún otro juzgado para materias urgentes como causas con preso, juicios leves inmediatos -no hubo- o internamientos psiquiátricos. Sobre los juicios suspendidos, al aplazarse la mayoría ayer mismo o in extremis el día anterior, profesionales y ciudadanos acudieron a los juzgados y se toparon con la suspensión allí mismo.

Junto a la huelga, hubo una manifestación a la que se unieron unos 150 funcionarios y que fue hasta la praza de América y la de la Industria. Al finalizar, Julio Bouza, del sindicato SPJ-USO y en representación también del resto de las organizaciones sindicales, leyó un comunicado. "Hubo un seguimiento del 95% en toda Galicia, es algo histórico; conseguimos cerrar edificios enteros y vamos a ganar", valoró. "No vamos a parar", añadió. También intervino Pablo Valeiras, de Alternativas na Xustiza, que señaló que, ante las reivindicaciones en materias como el complemento transitorio (CAT), la amortización de plazas o los descuentos en las bajas laborales, el Gobierno autonómico lo único que les presentó fue un documento "sin fondo". "A día de hoy no hay ninguna propuesta firme", dijo. Ahora, los sindicatos decidirán qué tipo de protestas realizarán ya a la vuelta de las navidades, en enero. Y si antes no hay acuerdo, está anunciada una huelga indefinida a partir del 7 de febrero.





Carlos y Beni - Funcionarios judiciales

"Luchamos para tener igualdad salarial con otras comunidades"







Seve, Miguel y Moncha - Funcionarios judiciales

"También protestamos por la amortización de plazas y para que consoliden los refuerzos"