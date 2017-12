No hay duda de que la decoración navideña de Vigo es uno de los grandes orgullos de Abel Caballero. En la presentación del "Vigo on Road", el alcalde bromeó en un monólogo sobre las luces que alumbran estas fechas en la ciudad y aseguró haber hablado por teléfono con sus homólogos de Tokio y Nueva York.

El japonés fue quien tomó la iniciativa, según Caballero. "Me llamó para felicitarme. Yo le dije que somos gente hospitalaria", indica el alcalde, lanzando una invitación al regidor de Tokio. "Me dijo que se lo va a pensar", señaló.

Al de Nueva York lo tuvo que llamar. "Él no lo hizo porque me tiene un poco de envidia", en alusión a que él logrará más porcentaje de votos en las municipales, cuando dice que llegará al 70% de apoyos. "Le dije que son infintiamente mejores. No le gustó", ríe Caballero, que aún así reconoce que se llevan bien porque Bill de Blasio es demócrata y él del PSOE. Eso sí, insiste en que la decoración olívica está por "encima de ellos". Y sobre la de A Coruña, "a siglos luz".