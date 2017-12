Caballero acusa a Feijóo de "bulos" y de generar "temor" sobre el agua en Vigo

El alcalde, Abel Caballero, ha acusado hoy al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de generar "temor" y sembrar "bulos" sobre la potabilidad del agua en la ciudad, y ha hecho hincapié en que las dos veces que hubo discrepancias sobre las mediciones de hierro "se equivocó" la Xunta.

Caballero ha censurado que Feijóo se dedicara, en una entrevista a una cadena de televisión de ámbito nacional, a "decirle a toda España y a Galicia que el agua de Vigo no era potable", algo de lo que habría estado "encantado", ha dicho, pero se trataba de "una calumnia".

Para el regidor vigués, Feijóo "lanzó el temor y el bulo poniendo en duda la potabilidad del agua de Vigo en el tono que utilizaba" en esa entrevista, en la que además incurrió en la "calumnia gravísima" de que Vigo no aportaba y ocultaba información sobre la potabilización del agua."Feijóo debe asumir responsabilidades políticas por lanzar el ataque más grave contra Vigo, no solo por sus declaraciones sino también por presionar para revelar datos provisionales a través de técnicas de la Xunta sin esperar a contrastarlas con las mediciones de Aqualia", ha dicho el alcalde.

Ha abundado en que el presidente gallego está "dispuesto a todo" con tal de "difamar" a Vigo, y ha insistido en que las dos veces que Sanidad detectó niveles de hierro por encima de los tolerables para que el agua sea de consumo humano "se equivocó", aunque ha matizado que no cuestiona "la capacidad técnica ni profesional de nadie".

El alcalde de Vigo ha recalcado en todo momento que el agua en la ciudad no ha dejado de ser potable "un solo minuto" aunque ha admitido que Aqualia está obrando para mejorar la calidad, como revelaron ayer técnicos de la Xunta. Caballero ha indicado que ha enviado una carta a Feijóo, en la que además de reprocharle su "nefasta" gestión ante la sequía, le urge a construir un trasvase de emergencia desde el río Verdugo y a iniciar el estudio de una solución definitiva que garantice el abastecimiento de agua hasta 2050.

Sobre la potabilizadora del Casal, ha vuelto a señalar que es una infraestructura supramunicipal y ha emplazado a la Xunta a tomar la iniciativa, en cuyo caso ha abierto la puerta a participar en su financiación. Caballero ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento "va a obligar" a la Xunta a tomar decisiones y a financiar la parte que le corresponde, por considerar que en la ola de incendios y en la alerta por sequía de los últimos meses la Administración autonómica "no estuvo" en la ciudad