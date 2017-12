Urgencias del Cunqueiro se satura con esperas de más de 24 horas para ingresar

Puente festivo, frío y lluvia. Las condiciones estaban servidas para que Urgencias del Álvaro Cunqueiro recibiera más presión de lo habitual. Aunque no fue así en número de visitas, sí en la gravedad de los casos y en el porcentaje de los que necesitaban hospitalización. El servicio amaneció ayer con una treintena de pacientes que tenían orden de ingreso, pero no una cama en planta en la que hacerlo. Algunos de ellos estuvieron en esa situación durante más de 24 horas.

La Dirección del Chuvi, a lo largo del fin de semana, reabrió una de las dos plantas que mantenía cerradas en el Meixoeiro -la sexta, que ya había habilitado parcialmente durante unos días a finales de noviembre-, con 30 camas, e hizo dobles 30 habitaciones inicialmente pensadas como individuales en el Álvaro Cunqueiro. No fue suficiente. En la mañana de ayer había una treintena de pacientes en urgencias esperando a que quedara un hueco libre y los profesionales del servicio protestaron por esta situación, que no solo provoca incomodidad a los enfermos, sino que ralentiza la atención de más casos. Y ayer sí entraron muchos. A primera hora de la tarde coincidieron 217 pacientes en el servicio. De hecho, se repitieron las imágenes de camillas en los pasillos. La plantilla reclamó medidas y se pusieron supletorias en otros diez cuartos de Beade -en total, sumaron 58 en el hospital-. A media tarde, el Sergas garantizó que todos tenían "cama asignada".

Ante esta situación, Comisiones Obreras denuncia que el Chuvi "está siendo continuamente infrautilizado" y recuerda que hoy aún mantiene 60 camas cerradas, de la planta tercera del Meixoeiro. La central insiste en la "necesidad de tener operativas durante todo el año todas las camas posibles" no solo para evitar las "continuas saturaciones en urgencias" sino para reducir la "mayor lista de espera quirúrgica de Galicia".

El Sergas siempre subraya que cuando un paciente se deja en Urgencias pendiente de hospitalización no significa que no haya ninguna cama disponible en el complejo, sino que están a la espera que se libere una en un servicio adecuado. Uno de los que más problemas tuvo este puente para absorber los ingresos fue el de Cardiología. Dos años después de su apertura, la Dirección del Chuvi ya anunció una reordenación de habitaciones en el Álvaro Cunqueiro para ajustarse a las necesidades reales.

La afluencia de pacientes a Urgencias esta semana fue parecida a la de la semana anterior. Se superaron los 354 casos de adultos de media al día solo en las jornadas laborables y el día con más problemas para ingresar en planta, el domingo, no se llegó ni a las 300 consultas, con 63 indicaciones de hospitalización -no se pudieron colocar la mitad-. Los profesionales sí coinciden en que los casos fueron más graves de lo habitual y el porcentaje de ingreso, mayor. El Sergas justifica los atascos alegando que, si la media es de un 13%, el domingo se elevó a un 21% y el sábado, a un 24%. La peor jornada fue el jueves, en que se alcanzó el 27% con un centenar de órdenes de hospitalización. A ello se unió una ralentización de las altas en planta por los festivos. Los profesionales alertan de que ya se están registrando este tipo de colapsos y aún no han llegado los picos de la gripe.

Cerca del récord en Pediatría

Sí vivieron jornadas de récord, estos días, las urgencias pediátricas. Las visitas recibidas se mantuvieron todos los días de la última semana por encima de la media -105 casos- y llegaron a duplicarse el viernes y el sábado con 214 y 222 pacientes.